Критическая нехватка туристов: Крым в 2020 году катастрофически пострадает от кризиса

Туристическая отрасль во всем мире терпит немалые убытки из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. В частности, не обойдет кризис и Крымский полуостров. Эксперты прогнозируют критический минимум отдыхающих.

Такое мнение изданию "Апостроф" высказал экс-министр курортов и туризма полуострова, глава "Ассоциации индустрии гостеприимства Украины" Александр Лиев.

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По словам эксперта, в прошлые годы на полуостров за сезон приезжали примерно миллион человек из России. Однако в этом году количество будет значительно меньше – ориентировочно десятки тысяч.

В этом году в Крым заедет примерно 50–60 тысяч туристов. Большая часть территории соседней России, часть – с материковой Украины, хотя их сложно рассматривать именно как туристов,

– сказал Лиев.

Как утверждал эксперт, люди из других регионов Украины едут для того, чтобы повидаться с родственниками, друзьями. Из России приедут те, кто по определенным причинам без Крыма не могут прожить. "В целом это люди, страдающие болезнями дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата", – пояснил Лиев.

По его словам, люди с проблемами дыхательной системы поедут в профильные санатории Южнобережья. В то же время страдающие от заболеваний опорно-двигательного аппарата – в здравницы Западного Крыма. Лиев добавил, что именно в сфере медицинского туризма отдельные крымские санатории являются уникальными, а именно поэтому и альтернативу им найти сложно.

► Что говорят жители и предприниматели полуострова

Жители Западного крымского побережья признали, что 2020 год станет худшим для курортной сферы за все время аннексии. Предприниматели рассказали, что после оккупации нормально работают только минипансионаты, у которых с самого начала клиентами были россияне. Туристы ехали сюда исключительно ради чистого моря и удобных пляжей.

"Мы, после всей этой истории с "референдумом", каждый сезон отрабатывали почти в ноль. Сейчас из-за карантина людей нет вообще. Если прошлым летом (в 2019 году – 24 канал) из 15 номеров в среднем у нас была занята треть, то в этом году – множество", – рассказал владелец одного из пансионатов в поселке Штормовое Алим Д.

Предприниматели объяснили, что даже в случае, если карантин отменят на лето – они все равно не смогут избежать убытков и "уйдут в жирный минус".

Что известно о COVID-19 в Крыму?На полуострове за последние сутки, 23 мая 2020 года, зафиксировали 15 новых случаев заражения COVID-19. Всего на полуострове 495 официально подтвержденных случаев. Из них 11 – летальных.



За ситуацию с COVID-19 в Крыму ответственна Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.