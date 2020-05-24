Критична нестача туристів: Крим у 2020 році катастрофічно постраждає від кризи

Туристична галузь у всьому світі зазнає чималих збитків через обмеження, які спричинені пандемією COVID-19. Зокрема, не омине криза і Кримський півострів. Та експерти прогнозують критичний мінімум відпочивальників.

Таку думку виданню "Апостроф" висловив ексміністр курортів і туризму півострова, глава "Асоціації індустрії гостинності України" Олександр Лієв.

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За словами експерта, у минулі роки на півострів за сезон приїжджали приблизно мільйон людей з Росії. Однак цьогоріч кількість буде значно менша – орієнтовно десятки тисяч.

Цьогоріч в Крим заїде приблизно 50 – 60 тисяч туристів. Велика частина – з території сусідньої Росії, частина – з материкової України, хоча їх складно розглядати саме як туристів,

– сказав Лієв.

Як стверджував експерт, люди з інших регіонів України їдуть для того, щоб побачитися з родичами, друзями. З Росії приїдуть ті, хто через певні причини без Криму не можуть прожити. "Загалом це люди, які страждають на хвороби дихальної системи і опорно-рухового апарату", – пояснив Лієв.

За його словами, люди з проблемами дихальної системи поїдуть до профільних санаторіїв Південнобережжя. Водночас ті, що страждають від опорно-рухового апарату – в оздоровниці Західного Криму. Лієв додав, що саме у сфері медичного туризму окремі кримські санаторії є унікальними, а саме тому й альтернативу їм знайти складно.

► Що кажуть жителі та підприємці півострову

Жителі Західного кримського узбережжя визнали, що 2020 рік стане найгіршим для курортної сфери за весь час анексії. Підприємці розповіли, що після окупації нормально працюють лише мініпансіонати, у яких з самого початку клієнтами були росіяни. Туристи їхали сюди виключно заради чистого моря і зручних пляжів.

"Ми, після всієї цієї історії з "референдумом", кожен сезон відпрацьовували майже в нуль. Зараз через карантин людей немає взагалі. Якщо минулого літа (у 2019 році – 24 канал) з 15 номерів в середньому у нас була зайнята третина, то цьогоріч – безліч", – розповів власник одного з пансіонатів в селищі Штормове Алім Д.

Підприємці пояснили, що навіть у випадку, якщо карантин скасують на літо – вони все одно не зможуть уникнути збитків і "підуть в жирний мінус".

Що відомо про COVID-19 у Криму? На півострові за останню добу, 23 травня 2020 року, зафіксували 15 нових випадків зараження на COVID-19. Загалом на півострові 495 офіційно підтверджених випадків. З них 11 – померли.



За ситуацію з COVID-19 у Криму відповідальна Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.