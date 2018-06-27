Критическая ситуация с политзаключенными: украинцы пишут письма российским правоохранителям

Украинцы в среду, 27 июня, призвали всех неравнодушных писать письма правоохранительным органам России с требованием освободить наших политзаключенных, в том числе и Владимира Балуха.

Акцию назвали "Срочная помощь Балуху", сообщила в прямом эфире 24 канала организатор акции Александра Матвийчук.

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В социальных сетях уже выкладывают фото писем и адреса учреждений, куда эти письма писать. Отправлять можно как обычные бумажные, так и электронные письма. Владимира Балуха удерживают в оккупированном Крыму, он голодает уже 101 день.

Акция началась только вчера, поэтому еще сложно сказать, сколько писем получили Генеральный прокурор РФ и уполномоченный по делам человека. Во время нашей прошлой акции, когда мы добивались назначения срочных дебатов относительно состояния здоровья и жизни политических заключенных в Крыму, то должностные лица ПАСЕ получили несколько сотен писем со всего мира. Надеемся, что их будет больше, потому что ситуация действительно критическая,

– сказала организатор акции Александра Матвийчук.

Напомним, Владимир Балух, которого удерживают в оккупированном Крыму, жалуется на сильные боли в груди и из-за слабости отказывается выходить на прогулку.