Критична ситуація з політв'язнями: українці пишуть листи російським правоохоронцям

Українці у середу, 27 червня, закликали всіх небайдужих писати листи правоохоронним органам Росії із вимогою звільнити наших політв'язнів, зокрема і Володимира Балуха.

Акцію назвали "Термінова допомога Балуху", повідомила в прямому ефірі 24 каналу організаторка акції Олександра Матвійчук.

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У соціальних мережах вже викладають фото листів та адреси установ, куди ці листи писати. Надсилати можна, як звичайні паперові, так і електронні листи. Володимира Балуха утримують в окупованому Криму, він голодує уже 101 день.

Акція розпочалася тільки вчора, тому ще складно сказати скільки листів отримали Генеральний прокурор РФ, уповноважена справ людини. Під час нашої минулої акції, коли ми добивалися призначення термінових дебатів по стану здоров’я і життя політичних в’язнів у Криму, то посадові особи ПАРЄ отримали кілька сотень листів з усього світу. Сподіваємося, що їх буде більше, бо ситуація справді критична,

– сказала організаторка акції Олександра Матвійчук.

Нагадаємо, Володимир Балух, якого утримують в окупованому Криму, скаржиться на сильні болі у грудях і через слабкість відмовляється виходити на прогулянку.