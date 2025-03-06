Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что из всего оружия, которое Украина использует на поле боя, примерно 30% – американское. Еще около 30% – европейское вооружение и примерно 40% – оружие украинского производства.

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Невозможно безболезненно заменить

Катков заметил, что 30% – это огромный объем вооружения, без которого может остаться Украина. Его невозможно безболезненно заменить.

Мы никогда не говорили о том, что имеем настолько много оружия, что нам его некуда девать. Мы всегда говорили о том, что нам его не хватает. А теперь нужно еще и отминусовать определенную часть американского вооружения,

– отметил главный редактор Defence Express.

Прежде всего речь идет о боеприпасах – не о конкретных образцах вооружения, а о поддержке возможности использования уже переданных Украине образцов.

В первую очередь Силы обороны столкнутся с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot. Потому что это американская система, к которой нужны американские ракеты, производящиеся только в США.

"Кроме США, ракеты для Patriot PAC-3 MSE производит только Япония, но лишь 30 единиц в год. А в Европе начнут производить ракеты GEM-T к Patriot в лучшем случае только в 2026 году. Такая же ситуация с ракетами к NASAMS – AIM-9 и AIM-120, которые используют истребители F-16. К ним все вооружение – также американское", – сказал Катков.

Обратите внимание! Важно понимать, что много европейского вооружения также использует американское оборудование. Например, производитель норвежского NASAMS заявил, что будет интегрировать к этому ЗРК украинские ракеты. В Норвегии, по словам Олега Каткова, поняли что с таким партнером как США лучше не садиться за один стол и нужно искать ему альтернативу.

Может сложиться критическая ситуация

Также может возникнуть проблема с боеприпасами калибра 155 миллиметров к артиллерийским системам. США ежегодно передавали Украине такое оружие в количестве 1 миллиона единиц. Катков напомнил, что инициатива Европы предоставить Киеву такое же количество боеприпасов за год закончилась тем, что она наскребла 1 миллион снарядов за полтора года.

Критическая ситуация может сложиться, если прекратиться выделение всей военной помощи Украине со стороны США, в частности той, что была согласована при каденции Джозефа Байдена,

– подчеркнул Олег Катков.

В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США отметил, что на 2025 год он, мол, не имеет аппетита выписывать длинные чеки Украине. Поэтому, как отметил главный редактор Defence Express, было понятно еще до встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля, что новая администрация Белого дома не будет передавать новое вооружение Киеву.

Отметим, что по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, из-за прекращения военной помощи со стороны США, самой уязвимой станет украинская ПВО. Так, вероятно, возникнут проблемы с американскими системами Patriot. Однако Украине могут предоставить итальянские и французские SAMP/T, которые работают против баллистики. По его словам, ракеты к этим системам изготавливают в Европе, но их недостаточно на вооружении ни у Украины.