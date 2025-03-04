В то же время ситуация с ракетами к ЗРК Patriot является еще более критической, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Ракеты к ПВО, артиллерия, снаряды: как долго Украина продержится без военной помощи США

Ракеты для Patriot могут закончиться очень быстро

Так, по словам украинского чиновника, ракеты для ПВО Patriot могут закончиться за считанные недели.

Мы приспособимся, но вопрос в том, сколько дополнительных людей и сколько еще территории мы потеряем, пока мы это делаем,

– отметил источник.

Старший сержант ударного взвода БпЛА Егор Фирсов заявил, что беспилотники вызывают 80% всех разрушений, от уничтожения танков до атаки на вражеские блиндажи. По его словам, у Украины есть "шанс выжить" вместе с Европой, однако главной слабостью является дефицит ракет для систем ПВО Patriot.

"Даже мы, военные, хотели бы, чтобы наши семьи, наш тыл были максимально защищены, когда мы служим на передовой", – добавил он.

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" отметил, что американская поддержка критическая для защиты неба, а финансовая помощь влияет на экономику и моральное состояние общества.

Заметим, что премьер Денис Шмыгаль признал риски в случае отсутствия американской помощи. В первую очередь это касается систем Patriot. "Системы Patriot – пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой", – отметил он.

Прежде всего речь идет и о ремонте, и об обслуживании, и о боеприпасах к Patriot для защиты Украины от вражеских баллистических ударов.