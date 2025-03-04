Водночас ситуація з ракетами до ЗРК Patriot є ще більш критичною, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Ракети для Patriot можуть закінчитися дуже швидко

Так, за словами українського чиновника, ракети для ППО Patriot можуть закінчитися за лічені тижні.

Ми пристосуємося, але питання в тому, скільки додаткових людей і скільки ще території ми втратимо, поки ми це робимо,

– зазначило джерело.

Старший сержант ударного взводу БпЛА Єгор Фірсов заявив, що безпілотники спричиняють 80% усіх руйнувань, від знищення танків до атаки на ворожі бліндажі. За його словами, в України є "шанс вижити" разом з Європою, однак головною слабкістю є дефіцит ракет для систем ППО Patriot.

"Навіть ми, військові, хотіли б, щоб наші сім'ї, наш тил були максимально захищені, коли ми служимо на передовій", – додав він.

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" наголосив, що американська підтримка критична для захисту неба, а фінансова допомога впливає на економіку та моральний стан суспільства.

Зауважимо, що прем'єр Денис Шмигаль визнав ризики у випадку відсутності американської допомоги. В першу чергу це стосується систем Patriot. "Системи Patriot – поки що єдина система, яка спроможна боротися з російською балістикою", – зауважив він.

Насамперед йдеться і про ремонт, і про обслуговування, і про боєприпаси до Patriot для захисту України від ворожих балістичних ударів.