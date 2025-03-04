Детали он рассказал во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы правительства во вторник, 4 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Чем грозит отсутствие помощи от США

Сейчас, как рассказал Денис Шмыгаль, Украина имеет все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны. Речь идет о с десяток ракетных систем, а также о другом оборудовании и установках. В Украине есть мобильные огневые группы, которые оборудованы всем необходимым, тепловизорами.

По его словам, сегодня все партнеры поставляют Украине как системы противовоздушной обороны, так и ракеты, боеприпасы к ним. Наше государство имеет поставки и остатки на складах от различных партнеров, вклад Вашингтона в это, по мнению премьер-министра, является значительным.

В первую очередь это касается систем Patriot. Системы Patriot – пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой. То есть риск, о котором вы спрашивали, он содержится в как раз плоскости или в секторе обеспечения Patriot,

– заявил он.

Прежде всего речь идет и о ремонте, и об обслуживании, и о боеприпасах к Patriot для защиты Украины от вражеских баллистических ударов. Глава правительства одновременно выразил уверенность в том, что Киеву удастся найти какие-то варианты с США и партнерами, чтобы избежать рисков.

Напомним, Белый дом ночью 4 марта объявил о временном прекращении предоставления военной помощи Украине. Это решение было принято после спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

По данным Bloomberg, среди приостановленной помощи есть "критически важные боеприпасы", управляемые реактивные системы залпового огня, противотанковое оружие и многие другие. Как отметили журналисты, официальные лица НАТО предполагают, что предыдущих поставок оружия, вероятно, хватит только до лета.