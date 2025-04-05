Местные жители приносят цветы и детские игрушки к месту ракетного удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Люди приносят цветы и игрушки на место ракетного удара

Российская ракета 4 апреля ударила по жилому району Кривого Рога. Журналисты показали, как выглядит место ракетной атаки по состоянию на утро 5 апреля.

Местные СМИ пишут, что люди приносят на детскую площадку цветы и свечи. Вчера там играли дети, было слышно звонкие голосочки, а сегодня только тишина, слезы, и цветы с черными лентами.

Местные жители также приносят детские игрушки на место, где в последний раз был слышен их смех.

Также на месте происшествия минутой молчания почтили память погибших. Почтить память погибших собрались представители местной власти, Совета обороны города, волонтеры, правоохранители и просто неравнодушные горожане.

Люди приносят цветы и игрушки на место атаки / Фото "Свои. Кривой Рог"

Напомним, в результате удара врага известно о 18 погибших, среди жертв есть дети. Так, в результате российской атаки погибло 9 детей. Россияне цинично ударили по жилому району – рядом с детской площадкой.

Отметим, что в Кривом Роге объявили трехдневный траур. Так, в городе 7, 8 и 9 апреля будут объявлены днями траура по погибшим в результате атак России 4 апреля.