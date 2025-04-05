Місцеві жителі приносять квіти та дитячі іграшки до місця ракетного удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Люди приносять квіти та іграшки на місце ракетного удару

Російська ракета 4 квітня вдарила по житловому районі Кривого Рогу. Журналісти показали, який вигляд має місце ракетної атаки станом на ранок 5 квітня.

Місцеві ЗМІ пишуть, що люди приносять на дитячий майданчик квіти та свічки. Вчора там грали діти, було чутно дзвінкі голосочки, а сьогодні лише тиша, сльози, і квіти з чорними стрічками.

Місцеві жителі також приносять дитячі іграшки на місце, де в останнє було чутно їхній сміх.

Також на місці події хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Вшанувати памʼять загиблих зібрались представники місцевої влади, Ради оборони міста, волонтери, правоохоронці та просто небайдужі містяни.

Люди приносять квіти і іграшки на місце атаки / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Нагадаємо, внаслідок удару ворога відомо про 18 загиблих, серед жертв є діти. Так, внаслідок російської атаки загинули 9 дітей. Росіяни цинічно вдарили по житловому району – поруч з дитячим майданчиком.

Зазначимо, що у Кривому Розі оголосили триденну жалобу. Так, в місті 7, 8 та 9 квітня будуть оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок атак Росії 4 квітня.