Погиб вольнонаемный работник полиции охраны. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, пишет 24 Канал.

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Что известно о жертве российского теракта

Очередной акт террора врага совершен сегодня утром — ракетный удар по Кривому Рогу унес жизни вольнонаемного работника полиции охраны. Национальная полиция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего,

– отметил Выговский.

Также рассказал, что ранения получили 9 сотрудников полиции. Трех из них достали из-под завалов.

24 Канал выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего.

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Последствия ракетного удара России / Фото полиции

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Кратко о последствиях ракетного удара

В результате ракетного обстрела в Кривом Роге повреждены админздание полиции, служебный транспорт и размещены рядом жилые дома.

Кроме полицейских, по состоянию на 11 часов известно, что пострадали 35 горожан. Врачи оказывают всем медицинскую помощь.

Кстати, на месте продолжают работать спасатели и около 300 полицейских, в том числе 5 следственно-оперативных групп, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и кинологи, патрульные полицейские.

Кроме того, развернут мобильный пункт приема граждан, куда люди могут обратиться за помощью и сообщить о повреждении имущества.

Заметим, что около 12:30 руководитель Днепропетровской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 52. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Последствия ракетного удара: смотрите видео