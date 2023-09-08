Загинув вільнонайманий працівник поліції охорони. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, пише 24 Канал.
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Що відомо про жертву російського теракту
Черговий акт терору ворога скоєний сьогодні вранці — ракетний удар по Кривому Рогу забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони. Національна поліція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого,
– зазначив Вигівський.
Також розповів, що поранення отримали 9 працівників поліції. Трьох з них витягли з-під завалів.
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Наслідки ракетного удару Росії / Фото поліції
Коротко про наслідки ракетного удару
- Внаслідок ракетного обстрілу у Кривому Розі пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.
- Окрім поліцейських, станом на 11 годину відомо, що постраждало 35 містян. Лікарі надають усім медичну допомогу.
- До речі, на місці продовжують працювати рятувальники та близько 300 поліцейських, зокрема, 5 слідчо-оперативних груп, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні поліцейські.
- Окрім того, розгорнуто мобільний пункт прийому громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою і повідомити про пошкодження майна.
- Зауважимо, близько 12:30 очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 52. Троє з них у важкому стані.
Наслідки ракетного удару: дивіться відео