Загинув вільнонайманий працівник поліції охорони. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, пише 24 Канал.

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Що відомо про жертву російського теракту

Черговий акт терору ворога скоєний сьогодні вранці — ракетний удар по Кривому Рогу забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони. Національна поліція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого,

– зазначив Вигівський.

Також розповів, що поранення отримали 9 працівників поліції. Трьох з них витягли з-під завалів.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Наслідки ракетного удару Росії / Фото поліції

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Коротко про наслідки ракетного удару

Внаслідок ракетного обстрілу у Кривому Розі пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.

Окрім поліцейських, станом на 11 годину відомо, що постраждало 35 містян. Лікарі надають усім медичну допомогу.

До речі, на місці продовжують працювати рятувальники та близько 300 поліцейських, зокрема, 5 слідчо-оперативних груп, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні поліцейські.

Окрім того, розгорнуто мобільний пункт прийому громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою і повідомити про пошкодження майна.

Зауважимо, близько 12:30 очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 52. Троє з них у важкому стані.

Наслідки ракетного удару: дивіться відео