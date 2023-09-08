Власне, вранці 8 вересня російські окупанти поцілили ракетою в адмінбудівлю в Кривому Розі – спалахнула пожежа. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що відомо про загиблих та потерпілих.

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Жертви і постраждалі: атака на Кривий Ріг

Станом на 10:00, 8 вересня було відомо про одного загиблого чоловіка. У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що він був працівником поліції.

Водночас станом на той час вдалось врятувати з-під завалів три людини. Вони у важкому стані – їм надають необхідну допомогу у медичних закладах. Разом з тим у лікарнях перебуває ще 16 людей.

Окрім того, саме 6 працівників правоохоронних органів дістали травми різного ступеня тяжкості. Загалом постраждала 41 людина. Здебільшого потерпілі перебувають у стані середньої тяжкості.

Зверніть увагу! Поки триває рятувально-пошукова операція, кількість жертв та постраждалих уточнюють. Місцева влада проінформувала, що планують закінчити розбір завалів до кінця дня, 8 вересня.

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Як ми зазначали вище, ворог поцілив по адміністративній будівлі. Спалахнула пожежа на площі у 200 квадратних метрів на території, де розташовані гаражі. На місці працювали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ударною хвилею було вибито вікна у 7 житлових будинках, серед них – багатоповерхівка. Також були пошкоджені автівки мирних громадян та інші адмінбудівлі. Відповідні органи фіксують наслідки цього терористичного обстрілу.

В Офісі генпрокурора повідомили, що було відкрито провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото Офісу генпрокурора, Дніпропетровської ОВА