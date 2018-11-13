Кривой Рог без тепла: полиция открыла дело

Полиция Днепропетровщины открыла уголовное дело из-за несвоевременной подачи тепла в дома жителей Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отметим, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия".

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Правоохранители будут расследовать действия должностных лиц, которые не приняли решение о подаче газа в котельные города.

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога требовали включить отопление. Для этого они принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза".