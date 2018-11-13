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      Кривой Рог без тепла: полиция открыла дело

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      Кривой Рог без тепла: полиция открыла дело
      Кривой Рог без тепла: полиция открыла дело / Фото из открытых источников

      Полиция Днепропетровщины открыла уголовное дело из-за несвоевременной подачи тепла в дома жителей Кривого Рога.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции.

      Отметим, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия".

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      Правоохранители будут расследовать действия должностных лиц, которые не приняли решение о подаче газа в котельные города.

      Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога требовали включить отопление. Для этого они принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза".

      Теги: Новости Украины Расследования коммунальные услуги Новости Кривого Рога Полиция
      Источник: 24 канал
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