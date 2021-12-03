В Кривом Роге из-за обвала на шахте погиб горняк

На шахте в Кривом Роге 2 декабря случился обвал. В результате погиб 48-летний горняк.

Мужчину пытались спасти коллеги

Обвал случился на шахте "Артем-1", которая принадлежит ЧП "Свитекс". Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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Обвал произошел ночью 2 декабря на шахте "Артем-1". Под обломками оказался 48-летний проходчик. Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб,

– добавил Волынец.

По факту гибели человека правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных решений по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ, что привело к гибели человека.

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, что трагедия произошла во время выполнения подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонта 1135 метров. Обвал горной породы смертельно травмировал работника. Вскоре ведомство сформирует комиссию для расследования несчастного случая.

Что известно о шахте "Артем-1"

Шахту ввели в эксплуатацию в апреле 1963 года с проектной мощностью 2,2 миллиона тонн. Ее построил комбинат "Кривбасрудбуд".



"Артем-1" расположена в южной части Саксаганской рудной полосы. Она входила в состав рудоуправления имени Кирова.



В 1974 году скиповый подъемник вывели из эксплуатации. Однако сегодня шахту снова используют как добывающую. Она входит в состав шахтоуправления ПАО "Арселормиттал Кривой Рог". Содержание железной руды в породах составляет 53,5%.



Источник: " Шахту ввели в эксплуатацию в апреле 1963 года с проектной мощностью 2,2 миллиона тонн. Ее построил комбинат "Кривбасрудбуд"."Артем-1" расположена в южной части Саксаганской рудной полосы. Она входила в состав рудоуправления имени Кирова.В 1974 году скиповый подъемник вывели из эксплуатации. Однако сегодня шахту снова используют как добывающую. Она входит в состав шахтоуправления ПАО "Арселормиттал Кривой Рог". Содержание железной руды в породах составляет 53,5%.Источник: " Действующая индустрия

В шахте на Луганщине погибли 9 горняков

6 сентября на шахте "Красный партизан" во временно оккупированном Червонопартизанске Луганской области оборвался трос лифта. На момент трагедии в лифте находились 25 горняков. 9 из них выжить не удалось, в каком состоянии остальные – неизвестно.

Полный текст публикации Михаила Волынца в фейсбуке:

О гибели горняка сообщают из Кривого Рога.

Обвал произошел ночью 2 декабря на шахте Артем-1 (ЧП "Свитекс"). Под обломками оказался 48-летний проходчик. Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб.

По факту гибели человека правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 УК Украины.

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