В Кривом Роге мать придавила младенца во сне: ребенок умер
В Кривом Роге на Днепропетровщине, ночью 11 апреля, трагически погиб младенец. Он спал в одной постели с матерью. По предварительной версии, женщина придавила ребенка во сне.
Источник:"Информатор"
Дело в том, что у месячной девочки был придавлен левый бок. Утром она не подавала признаков жизни.
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Что известно о смерти ребенка
Болезней у ребенка не было. Как пишет ТСН, информацию подтвердила начальница отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.
Да, это соответствует действительности. Деталей мы не сообщаем. Это – трагедия,
– отметила Старчевская.
Все обстоятельства смерти ребенка устанавливается.
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