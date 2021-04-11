В Кривом Роге на Днепропетровщине, ночью 11 апреля, трагически погиб младенец. Он спал в одной постели с матерью. По предварительной версии, женщина придавила ребенка во сне.

Дело в том, что у месячной девочки был придавлен левый бок. Утром она не подавала признаков жизни.

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Что известно о смерти ребенка

Болезней у ребенка не было. Как пишет ТСН, информацию подтвердила начальница отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

Да, это соответствует действительности. Деталей мы не сообщаем. Это – трагедия,

– отметила Старчевская.

Все обстоятельства смерти ребенка устанавливается.

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