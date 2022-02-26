Как отметил заместитель начальника Объединенного штаба территориальной обороны Кривого Рога Александр Вилкул, количество емкостей для развоза горячей воды и пищи военным уменьшается. Поэтому и добровольцы, и чиновники просят помощи.
Смотрите также Началась подготовка к отключению России от SWIFT, – Кулеба
Вилкул просит помочь защитникам Кривого Рога в обеспечении продовольствием.
Просьба касается владельцев кафе и ресторанов
- По словам заместителя главы штаба, рестораторы могут подключиться к оказанию помощи.
- Впрочем, помочь едой могут и обычные граждане.
- Наиболее для обеспечения ТРО в Кривом Роге нуждаются 5 и 10-литровые термосы для еды.
Все, что были у нас, мы уже использовали. Растет численность наших сил, не в чем возить горячую пищу. Кто имеет – помогите. Можно привозить прямо на вход в горисполком и отдавать охране, но только в открытом виде! Чтобы не проверяли взрывотехники,
– отметил Вилкул.