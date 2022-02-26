Як зазначив заступник начальника Об'єднаного штабу територіальної оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість ємностей для розвезення гарячої води та їжі військовим зменшується. Через це і добровольці, і посадовці просять по допомогу.
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Вілкул просить допомогти захисникам Кривого Рогу у забезпеченні продовольством.
Прохання стосується власників кафе та ресторанів
- За словами заступника очільника штабу, ресторатори можуть підключитися до надання допомоги.
- Втім, допомогти їжею можуть й звичайні громадяни.
- Найбільш для забезпечення ТРО у Кривому Розі потребують 5 та 10-літрові термоси для їжі.
Все, що були у нас, ми вже використовували. Зростає чисельність наших сил, нема в чому возити гарячу їжу. Хто має – допоможіть. Можна привозити прямо на вхід до міськвиконкому та віддавати охороні, але лише у відкритому вигляді! Щоб не перевіряли вибухотехніки,
– зазначив Вілкул.