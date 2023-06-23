В Кривом Роге после пластической операции умерла 22-летняя девушка, – СМИ

В Кривом Роге 22-летняя девушка скончалась после пластической операции на груди. Ее семья обвиняет в смерти пластического хирурга.

Об этом сообщила мать девушки Светлана. Как оказалось, она скончалась через неделю после операции.

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В Кривом Роге умерла девушка после пластической операции

По словам Светланы, у ее дочери были боли в груди после операции. Однако врач сказал, что так бывает, и это пройдет.

После выписки из больницы девушка была на инвалидной коляске, потому что не могла сама передвигаться. Затем ее снова госпитализировали, где хирург провел операцию на одной груди.

Он считал, что там есть какие-то выделения, но ей это не помогло. Ее кололи всем, чем можно. На следующий день упало давление, органы начали отказывать. Буквально 5 минут и ее забрали. Уже было поздно,

– рассказала мама девушки.

Светлана отметила, что ее дочь ничем не болела. По ее мнению, причины смерти могут быть разными: возможная интоксикация, реакция из-за препаратов или бактерицидная палочка.



Умершая 22-летняя девушка / фото мамы Светланы

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