В Кривом Роге – воздушная тревога

В Кривом Роге воют сирены – объявлена воздушная тревога. Все горожане должны немедленно пройти в укрытие.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации 1 марта в 21:06.

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Кривой Рог! Воздушная тревога!

– пишут журналисты.

Подчеркиваем, жители Кривого Рога должны найти ближайшее хранилище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

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