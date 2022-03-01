В Кривом Роге – воздушная тревога
1 марта 2022 , 21:11Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
В Кривом Роге воют сирены – объявлена воздушная тревога. Все горожане должны немедленно пройти в укрытие.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации 1 марта в 21:06.
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Кривой Рог! Воздушная тревога!
– пишут журналисты.
Подчеркиваем, жители Кривого Рога должны найти ближайшее хранилище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.
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