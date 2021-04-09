Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что Оксана Марченко не является коллаборанткой. Все из-за того, что она находится на территории Украины.

Кривонос в программе "Перекрестный допрос" отметил, что те, кто находятся на украинской территории не являются коллаборантами. Он подчеркнул, что понятие коллаборационизма касается сотрудничества с оккупационными войсками на оккупированной территории Донбасса и Крыма.

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На вопрос, считает ли Кривонос коллаборанткой Марченко, завод которой поставляет топливо для танков России, генерал ВСУ возразил этому. По его словам, завод является уже другим вопросом.

Нет, она не может быть коллаборанткой, она же находится на нашей территории,

– подчеркнул он.

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на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Их активы заблокировали. Причиной санкций стало финансирование терроризма.

Почему Марченко не несет ответственность

Кривонос также отметил, что вопрос о том, почему Марченко до сих пор не несет ответственность, стоит ставить Совету нацбезопасности и обороны. По его словам, это также касается деятельности Службы безопасности Украины, которая накапливает материалы по делу и может реализовывать их в виде уголовных производств.

Однако он отметил, что для обвинения нужны доказательства.

"Много есть обвинений, но если мы демократическая страна, то в этих случаях должны быть четкие обвинения, расследования, которые потом могут перерастать в суды", – рассказал Кривонос.

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Генерал ВСУ также добавил, что улучшение работы СНБО и СБУ могло бы ускорить решение этих вопросов.

Полный выпуск программы "Перекрестный допрос": смотрите видео

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