Криворукие миньоны Путина

У "Единой России" рейтинг сейчас около 5%, а на выборах ей нужно конститутционное большинство, то есть 70%. Представляете объем мухлежа и обмана? Власти ожидают, что люди выйдут на улицы протестовать. Вот тогда-то и понадобится отключение России от интернета, учение чему уже проходило – и не очень успешно.

Путин против интернета

В России 23 декабря проводились учения по отключению всей страны от интернета. Владимир Путин таким образом готовится к сентябрю 2021 года. Тогда в РФ пройдут выборы в Госдуму, которые обещают стать рекордными по масштабам фальсификаций. У "Единой России" рейтинг сейчас около 5%, а ей нужно конститутционное большинство, то есть 70%. Представляете объем мухлежа и обмана?

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Конечно, это все увидят. Поэтому власти ожидают, что люди выйдут на улицы протестовать. Вот тогда-то и понадобится отключение России от интернета.

Во-первых, это не даст оппозиции возможность координировать свои действия. А во-вторых, это позволит скрыть от мира массовые убийства демонстрантов, к которым сейчас активно готовится Путин. Подавление митингов должно стать максимально жестким.

Но отключение от мирового интернета должно произойти максимально безболезненно для российской критической инфраструктуры. Путин не хочет, чтобы у него повзрывались все атомные электростанции или попадали все самолеты. Но пока все идет именно к этому. По данным ряда уральских изданий, во время учений 23 декабря была полностью парализована работа многих российских аэропортов и авиакомпаний. Они все утратили доступ к базам данных билетов и пассажиров. И просто не могли ничего сделать. Эта информация была, конечно, засекречена, но проблемы затронули так много людей, что утаить ее было уже невозможно.

Итак, если раньше мы только догадывались, то теперь знаем наверняка: криворукие государственные айтишники в России случайно могут устроить огромные проблемы тем, кто им платит, а не только оппозиционерам. Будет смешно, если, скажем, Путин попытается сбежать от революционеров с вилами на своем самолете, но в последний момент выяснится, что тот не может взлететь из-за отключения интернета. Тогда российского диктатора будет ждать судьба Муаммара Каддафи.

И если он думает, что за оставшиеся полтора года систему наладят и все починят, то это он зря. В России сейчас не могут сделать нормально даже намного более простые вещи.

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Hublot и рыбьи трупы

Какой-нибудь иностранец мог бы предположить, что если россияне в чем-то и разбираются, то это, наверное, снег, лед, зима, морозы, холода и все такое. Но, как выясняется, и с этим там сейчас проблемы. В Тюмени к Новому году город решили украсить ледяными скульптурами. Но вместо чистого и прозрачного льда туда завезли грязный и мутноватый, да еще и с рыбами, которые вмерзли в толщу воды.

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Выглядело это довольно неприятно, поэтому рыбу начали из скульптур выковыривать. Местные же чиновники сказали: "А чего такого? Рыба же везде водится, а мы лед из обычного озера брали". Чиновники даже не понимают, что ледяные фигуры с трупиками окуней и плотвы создают людям чуть менее праздничное настроение, чем они же, но без рыбного кладбища внутри. Но и это еще не все.



Скульптуры з мертвой рыбой в Тюмени

В Новосибирске случилась история и похлеще. Там местная власть постановила залить новогодний каток в центре города у Оперного театра. Поскольку Новосибирск считается городом ученых, то каток решили сделать в виде ракеты. Но планы эти снова нарушила криворукость исполнителей. Вместо ракеты получилось что-то совсем другое. Может быть, символ роста российской экономики? Или, может быть, даже дань уважения президенту России. Вы же помните?





Каток в Новосибирске

Городские власти, которые сами и залили этот каток, уже обозвали произошедшее провокацией и пообещали наказать двух людей – того, кто снимал каток сверху с помощью дрона, а также местную чиновницу, которая смеха ради разместила эту фотографию в своих соцсетях. Ну а каток останется в неизменном виде – как идеальная метафора мастерства и умений людей, которые сейчас управляют Российской Фередацией.

Настоящий джедай

Ну и под Новый год я хочу рассказать хорошую светлую и одновременно грустную почти волшебную историю.

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30 апреля 19 года в университете штата Северная Каролина в США случилась очередная трагедия. Один из студентов взял пистолет и отправился убивать своих сокрусников. Он успел убить одного человек и ранить еще нескольких, когда на него набросился абсолютно безоружный студент – 21-летний Райли Хауэлл.

Между ними завязалась борьба, они упали на пол. Этой стычкой он выиграл примерно минуту для других людей в аудитории. Они убежали, а охрана, напротив, сумела забежать в класс и скрутить нападавшего. Однако во время драки он успел выстрелить несколько раз в Райли и убил его.

Конечно, все американские СМИ совершенно заслуженно объявили этого парня героем. Если бы не он, то погибших было бы намного больше – у преступника с собой были десятки патронов.

Райли Хауэлл

В посвященных ему некрологах все писали, что Райли был очень хорошим и очень смелым человеком, всегда помогавшим людям вокруг. Многие упомянали и его увлечение космической киносагой "Звездные войны". Райли дотошно знал всех, даже малоизвестных персонажей, кропотливо собирал информацию о них и делился ею на специализированных сайтах. Его младший брат Тедди, который также любит "Звездные войны", говорил, что только Райли из всех взрослых с удовольствием играл с ним, размахивая воображаемыми световыми мечами. Ну и так далее.

Эта информация дошла до компании "Лукасфильм", которая и является создателем всей вселенной "Звездных войн". И там решили увековечить Райли. В специальной справочной книге, опубликованной перед релизом последней части киносаги нашлось место для Райли. Там упомянут древний джедай-мастер Рай-Ли Хауэлл, который занимался сбором и систематизацией древних и священных джедайских текстов и собрал их все в один том. Собственно, именно этот том мы все видели в фильме "Последний джедай".

Отныне автором этой книги навсегда остаенется Райли Хауэлл из Северной Каролины. Его родственники сказали, что от этой новости "Он бы на Луну улетел от счастья". Возможно, что так оно и случилось. Да прибудет с Райли сила!