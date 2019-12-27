Рухнул новейший истребитель РФ, суровые челябинские школы и г*вняный художник –Недиванная сотня
В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 27 декабря – в России рухнул новейший истребитель, сверхновый и перспективный. Видимо, в России все делают из говна и палок. Челябинские школы настолько суровы, что там уже в 5 классе показывают, как разгонять митинги. Скульптор в РФ лепит новогодние символы из навоза. В этом году создал крысу. Праздничные украшения, которых заслуживают россияне.
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Военные итоги года.
Погибшие герои, разведение сил и техники, один отвоеванный километр земли. Чем запомнился 2019 на войне?
Что с обменом?
Черная рота Беркута, сепаратисты и убийцы. Кого отдаст Украина, чтобы получили пленников Кремля? Ждем возвращения наших уже на выходных.
Первый российский поезд в Крым.
Бабушки целовали вагоны, дедушки танцевали вальс, а люди спотыкались и бежали навстречу. А журналисты даже написали сценарий: в поезде – никаких грязных носков и вареных яиц, только художник с картиной и крики "Ура, таварищи!".
Бей сверху, бей снизу!
А в Татарстане спецназовцы вообще отрабатывали бойню на митингах со школьниками.
Новогодние поздравления здорового человека.
На Донбассе к военным приходил святой Николай. С проверками на КПП и поздравлениями в блиндажах.
Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.