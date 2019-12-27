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      24 Канал Программы Недиванная сотня
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      Рухнул новейший истребитель РФ, суровые челябинские школы и г*вняный художник –Недиванная сотня

      Недиванная сотня 86 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 27 декабря – в России рухнул новейший истребитель, сверхновый и перспективный. Видимо, в России все делают из говна и палок. Челябинские школы настолько суровы, что там уже в 5 классе показывают, как разгонять митинги. Скульптор в РФ лепит новогодние символы из навоза. В этом году создал крысу. Праздничные украшения, которых заслуживают россияне.

      Также в выпуске:

      Военные итоги года.

      Погибшие герои, разведение сил и техники, один отвоеванный километр земли. Чем запомнился 2019 на войне?

      Что с обменом?

      Черная рота Беркута, сепаратисты и убийцы. Кого отдаст Украина, чтобы получили пленников Кремля? Ждем возвращения наших уже на выходных.

      Первый российский поезд в Крым.

      Бабушки целовали вагоны, дедушки танцевали вальс, а люди спотыкались и бежали навстречу. А журналисты даже написали сценарий: в поезде – никаких грязных носков и вареных яиц, только художник с картиной и крики "Ура, таварищи!".

      Бей сверху, бей снизу!

      А в Татарстане спецназовцы вообще отрабатывали бойню на митингах со школьниками.

      Новогодние поздравления здорового человека.

      На Донбассе к военным приходил святой Николай. С проверками на КПП и поздравлениями в блиндажах.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Наличный курс валют 27 декабря: гривна обвалилась перед Новым годом
      27 декабря
      948
      Автор: Леонид Остальцев, Евгений Назаренко
      Теги: Новости России Украина – Россия Оружие Курьезные новости Недиванная сотня
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