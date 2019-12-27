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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      24 Канал Програми Недиванна сотня
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Звалився новітній винищувач РФ, суворі челябинські школи і г*вняний митець – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 101 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 27 грудня – у Росії звалився новітній винищувач, надновий і перспективний. Видно, у Росії все роблять із гівна і палок. Челябінські школи настільки суворі, що там уже в 5 класі показують, як розганяти мітинги. Скульптор в РФ ліпить новорічні символи із гною. Цього року створив щура. Святкові прикраси, на які заслуговують росіяни.

      Також у випуску:

      Військові підсумки року.

      Загиблі герої, розведення сил і техніки, один відвойований кілометр землі. Чим запам'ятався 2019 на війні?

      Що з обміном?

      Чорна рота Беркуту, сепаратисти і вбивці. Кого віддасть Україна, аби отримали бранців Кремля? Чекаємо на повернення наших вже на вихідних.

      Перший російський поїзд у Крим.

      Бабусі цілували вагони, дідусі танцювали вальс, а люди перечіпались і бігли назустріч. А журналісти навіть написали сценарій: у потязі - жодних брудних шкарпеток і варених яєць, лише художник з картиною і крики "Ура, таваріщі!".

      Бий зверху, бий знизу! 

      А в Татарстані спецпризначенці взагалі відпрацьовували бійню на мітингах зі школярами.

      Новорічні вітання здорової людини.

      На Донбасі до військових приходив святий Миколай. З перевірками на КПП і привітаннями у бліндажах.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      10 правил про секс, яких має дотримуватись кожен
      27 грудня
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      Автор: Євген Назаренко, Леонід Остальцев
      Теги: Україна – Росія Недиванна сотня Новини Росії Курйозні новини Зброя
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