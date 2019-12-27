Звалився новітній винищувач РФ, суворі челябинські школи і г*вняний митець – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 27 грудня – у Росії звалився новітній винищувач, надновий і перспективний. Видно, у Росії все роблять із гівна і палок. Челябінські школи настільки суворі, що там уже в 5 класі показують, як розганяти мітинги. Скульптор в РФ ліпить новорічні символи із гною. Цього року створив щура. Святкові прикраси, на які заслуговують росіяни.

Також у випуску:

Військові підсумки року.

Загиблі герої, розведення сил і техніки, один відвойований кілометр землі. Чим запам'ятався 2019 на війні?

Що з обміном?

Чорна рота Беркуту, сепаратисти і вбивці. Кого віддасть Україна, аби отримали бранців Кремля? Чекаємо на повернення наших вже на вихідних.

Перший російський поїзд у Крим.

Бабусі цілували вагони, дідусі танцювали вальс, а люди перечіпались і бігли назустріч. А журналісти навіть написали сценарій: у потязі - жодних брудних шкарпеток і варених яєць, лише художник з картиною і крики "Ура, таваріщі!".

Бий зверху, бий знизу!

А в Татарстані спецпризначенці взагалі відпрацьовували бійню на мітингах зі школярами.

Новорічні вітання здорової людини.

На Донбасі до військових приходив святий Миколай. З перевірками на КПП і привітаннями у бліндажах.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.