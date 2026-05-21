"Это очень опасная вещь": Буданов резко высказался о распространении тезисов о "кризисе мигрантов"

В Украине сейчас актуализировалась тема трудовых мигрантов, в частности из Индии. Однако распространение информации о якобы "критической ситуации с наплывом мигрантов" является очень опасным.

Такое мнение во время Форума стратегических коммуникаций (Stratcom Forum 2026) в Киеве сделал глава Офиса Президента Кирилл Буданов 21 мая, – передает hromadske.

Как Буданов высказался о мигрантах?

Генерал отметил, что в публичном пространстве формируется искаженное представление о якобы "миграционном кризисе" в Украине. По его словам, страну традиционно воспринимают как гостеприимную, однако отдельные инциденты или конфликты могут подаваться как массовое явление, хотя на самом деле это не соответствует реальной ситуации.

Он отметил, что единичные случаи споров или конфликтов не свидетельствуют об общем неприятии иностранцев украинским обществом, но через медийное распространение такие эпизоды могут создавать искаженную картину реальности.

Буданов заметил, что подобные нарративы быстро распространяются и могут быть опасными, хотя фактических подтверждений массовых негативных действий он не видит.

Сделали просто подменную реальность. Якобы все население ненавидит весь мир, "никаких иностранцев, никогда". Это немножко другое и работает довольно таки хорошо. Вы посмотрите, как эта тематика зашла. Это очень опасная вещь,

– подчеркнул Буданов.

В последнее время в социальных сетях в Украине действительно распространялись сообщения о якобы массовом приезде трудовых мигрантов и конкуренции за рабочие места, однако эти утверждения не имеют однозначного подтверждения.

Действительно ли в Украине нехватка кадров и как ситуацию могут спасти иностранцы?

В соцсетях активно распространяются сообщения о якобы массовом привлечении иностранных работников в Украину. В частности, появлялись видео с мужчинами, похожими на граждан Индии, которые якобы призывают приезжать на работу в Украину.

В то же время правительство официально не заявляет о масштабной миграционной кампании – пока речь идет лишь об отдельных инициативах бизнеса. По оценкам Министерства экономики, в стране не хватает около 4,5 миллионов работников.

При этом, рынок труда тем временем сталкивается со структурной безработицей: вакансий много, но работодателям сложно найти специалистов с нужными навыками. Руководитель направления OLX Работа и Work.ua Мария Абдуллина в комментарии для 24 Канала рассказала, что кадровая нехватка в дальнейшем будет только усиливаться, поэтому компаниям придется менять подходы к найму:

пересматривать требования к кандидатам;

обновлять уровень зарплат;

больше инвестировать в переобучение персонала.

Среди возможных решений бизнес уже рассматривает широкое привлечение женщин в "мужские" профессии, трудоустройство ветеранов, людей с инвалидностью и кандидатов старшего возраста.

В то же время вариант привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа пока не является массовой практикой, хотя интерес к иностранным работникам в некоторых отраслях постепенно растет. Пересмотр правил связывают с дефицитом рабочей силы, однако он охватывает около 70 стран миграционного риска.