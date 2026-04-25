Всё пошло не по плану: появились признаки, что Путин теряет контроль над режимом
- Путин теряет контроль над информационным пространством России, что ведет к системному кризису режима.
- Внутренние клановые конфликты в России становятся публичными, что свидетельствует о разрушении системы и возможности мирных переговоров с Украиной.
Хаотичные высказывания российских блогеров и пропагандистов – не спланированная акция по подготовке общества к завершению войны, а симптомы системного кризиса режима. Путин постепенно теряет контроль над собственным информационным пространством и остановить этот процесс уже невозможно.
Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов объяснил 24 Каналу, что у России остается только 2 пути эскалации, но оба варианта настолько рискованны, что мир с Украиной становится все более реальной перспективой.
Почему конфликты между кланами в России становятся публичными?
Россия постепенно теряет контроль над собственными лидерами мнений – в 2024 году это было едва заметно, но в 2025 году стало все более очевидным. Интервью коллаборациониста Павла Губарева российскому журналисту Юрию Дудю и откровенные заявления пропагандистов демонстрируют, что внутренние конфликты накапливаются и вырываются наружу.
По мнению эксперта, вооруженный конфликт между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым в Москве – это не просто выпуск пара, а признак того, что система разрушается. Также показательно то, что видео блогера Виктории Бони о проблемах в стране завирусилось, хотя она даже не упоминала о войне.
Путинское окружение, возможно, и ищет пути к завершению войны, но сам Путин психологически к этому не готов,
– объяснил Богданов.
Поэтому в Кремле пытаются на ходу придумать, как потушить внутренний кризис, но ресурсы для этого исчерпаны. Главный вопрос теперь не в том, упадет ли режим, а в том, насколько Украина будет готова давить и заставить Россию идти на реальные уступки в переговорах.
"У Путина осталось 2 варианта эскалации – нападение на страны Балтии или мобилизация. Но мобилизация сейчас настолько непредсказуема и рискованна для режима, что мир с Украиной – хотя и нежелателен для Путина – становится более реальной перспективой, чем новая волна. Если он не хочет потерять власть – может быть вынужден пойти на уступки", – сказал Богданов.
Обратите внимание! Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, что в России уровень безработицы в экономике опустился до 2%. Из-за такого аномально низкого уровня российские экономисты начали бить тревогу. В частности, публично о проблеме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Что еще известно о ситуации в России?
- Россия столкнулась со значительным бюджетным дефицитом, который может достичь 5 триллионов рублей, что усложнит финансирование социальных выплат, в частности пенсий.
- Экономические трудности уже привели к сокращению персонала и уменьшению продолжительности рабочей недели. В то же время представители бизнеса начали открыто говорить о существенных расходах государства на войну против Украины – тему, которая ранее оставалась фактически табуированной.
- В России ввели 20% налог на сверхприбыли бизнеса, что может свидетельствовать о серьезных проблемах с государственным бюджетом.