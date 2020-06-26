Бывший нардеп Сергей Лещенко обнародовал документы, по которым якобы исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець приняла ряд решений в пользу олигарха Рината Ахметова. Сама же чиновница утверждает, что все мероприятия министерства направлены только на вывод страны из энергетического кризиса.

Подробнее о том, существует ли кризис в украинской энергетике, и кто может лоббировать интересы Ахметова – читайте в материале 24 канала.

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Где выключили государственные энергоблоки

На Ровненской атомной электростанции только один ее энергоблок – третий – производил 950 мегаватт энергии в сутки. Месяц назад его отключили. В резервном состоянии он пробудет как минимум до 4 августа. В Энергоатоме, которому принадлежит станция, утверждают, что это оправданный шаг на период снижения потребления электроэнергии – чтобы избежать выработки лишней энергии.

Кроме Ровненской АЭС, выключили еще два энергоблока других станций.

Станции ДТЭК Ахметова продолжают работать

"Энергоблоки периодически выводятся в плановые ремонты – это нормальный процесс, и происходит это каждый год. Поэтому никакого вынужденного простоя, такого нет", – отметил советник и.о. министра Александр Трохимец.

Солнечные электростанции ДТЭК работают и дальше, хотя производят лишнюю энергию. Журналист-расследователь Сергей Лещенко говорит: все указывает на то, что министерство действует в интересах олигарха Рината Ахметова. К тому же, его станции производят более дорогую энергию, потому что работают на высоком "зеленом" тарифе.

Кризис в энергетике – очевиден. Но нельзя прикрываться кризисом, жертвовать государственными объектами – например, атомными электростанциями – ради того, чтобы частный производитель ничего не терял. То есть, это должен быть компромисс, и каждый должен пожертвовать чем-то,

– отметил журналист Сергей Лещенко.

Пока же страдают потребители, которые за "зеленую" энергетику переплачивают той же компании ДТЭК. Доля станций Ахметова в солнечной энергетике – 25%. К тому же "зеленый" тариф в Украине – едва ли не самый высокий в Европе.

"Если не будет существенного снижения "зеленых" тарифов, то очевидно, что надо будет за счет чего-то покрывать эти тарифы. А покрывать можно либо благодаря населению, либо благодаря небытовым потребителям. Небытовые потребители – это промышленность, большой, средний, малый бизнес, водоканалы, школы, садики и всякое такое", – сказал председатель комитета по энергетике Верховной Рады Андрей Герус.

Кто лоббирует интересы Ахметова

Опрошенные журналистами 24 канала эксперты говорят, что интересы Ахметова в министерстве лоббирует исполняющая обязанности министра. Сама Ольга Буславец обвинения отвергает и говорит, что действует в интересах государства.

"За эти 2 месяца уже многое удалось сделать. Первым шагом было утверждение обновленного прогнозного баланса, целью которого было убрать с рынка профицитную электрическую энергию, которая производилась и никем не могла купиться", – заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.



Ольга Буславец / Скриншот

Лещенко опубликовал документы компании ДТЭК

И это не единственный факт конфликта интересов. Лещенко опубликовал документы компании ДТЭК.



Документы, которые опубликовал Лещенко​ / Скриншот



Документы, которые опубликовал Лещенко / Скриншот



Документы, которые опубликовал Лещенко / Скриншот

Дорожная карта свидетельствует о корректировке энергетического рынка в пользу этой фирмы. А именно – ДТЭК сможет продавать дополнительно 0,5 миллиона тонн угля в месяц государству. А это – чистая прибыль в 3,6 миллиардов гривен в год.

"Как эта система работает – мало кто понимает. Она как раз работает или через специальные пошлины, которые не позволяют конкурентам продавать эту продукцию, либо через специальное регулирование энергетики, которое делает приоритетом электроэнергию олигарха, произведенную в олигарха на его электростанции", – пояснил Сергей Лещенко .

Что ответили в министерстве

В Министерстве энергетики оригинальность документов не подтвердили. Обвинения в лоббировании интересов ДТЭК называют информационной уткой.

"Мы связываем попытки очернить деятельность министерства и его руководительницы госпожи Ольги Буславец только с одним – что ее деятельность очень невыгодна другим финансово-промышленным группам, которые хотят дискредитировать нас", – отметил советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.

В ситуацию вмешался Кабмин

В ситуацию уже вмешался Кабмин. Правительство убедило компании подписать меморандум о "зеленом" тарифе. Он должен помочь сравнить стоимость энергий:

цены за солнечную электроэнергию должны снизить на 15%,

а на воздушную – на 7,5%.

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Правда, документ должен принять парламент. Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, и вскоре его вынесут на голосование.