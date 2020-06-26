Колишній нардеп Сергій Лещенко оприлюднив документи, за якими нібито виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець ухвалила низку рішень на користь олігарха Ріната Ахметова. Сама ж чиновниця стверджує, що всі заходи міністерства скеровані лише на виведення країни з енергетичної кризи.

Детальніше про те, чи існує криза в українській енергетиці, та хто може лобіювати інтереси Ахметова – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Де вимкнули державні енергоблоки

На Рівненській атомній електростанції лише один її енергоблок – третій – виробляв 950 мегаватів енергії на добу. Місяць тому його відключили. В резервному стані він пробуде, як мінімум, до 4 серпня. В Енергоатомі, якому належить станція, стверджують, що це виправданий крок на період зниження споживання електроенергії – аби уникнути вироблення зайвої енергії.

Крім Рівненської АЕС, вимкнули ще два енергоблоки інших станцій.

Станції ДТЕК Ахметова далі працюють

"Енергоблоки періодичну виводяться в планові ремонти – це нормальний процес, і відбувається це щороку. Тому ніякого вимушеного простою, такого не має", – зазначив радник в.о. міністра Олександр Трохимець.

Сонячні електростанції ДТЕК працюють і далі, хоча виробляють зайву енергію. Журналіст-розслідувач Сергій Лещенко каже: все вказує на те, що міністерство діє на користь олігарха Ріната Ахметова. До того ж, його станції виробляють дорожчу енергію, бо працюють на високому "зеленому" тарифі.

Криза в енергетиці – очевидна. Але не можна прикриватися кризою, жертвувати державними об'єктами – наприклад, атомними електростанціями – заради того, щоб приватний виробник нічого не втрачав. Тобто, це має бути компроміс, і кожен має пожертвувати чимось,

– наголосив журналіст Сергій Лещенко.

Поки ж страждають споживачі, за "зелену" енергетику переплачують тій таки компанії ДТЕК. Частка станцій Ахметова в сонячній енергетиці – 25%. До того ж "зелений" тариф в Україні – чи не найвищий в Європі.

"Якщо не буде суттєвого зниження "зелених" тарифів, то очевидно, що треба буде за рахунок чогось покривати ці тарифи. А покривати можна або завдяки населенню, або завдяки непобутовим споживачам. Непобутові споживачі – це промисловість, великий, середній, малий бізнес, водоканали, школи, садочки і всіляке таке", – сказав голова комітету з питань енергетики Верховної ради Андрій Герус.

Хто лобіює інтереси Ахметова

Опитані журналістами 24 каналу експерти кажуть, що інтереси Ахметова в міністерстві лобіює виконувачка обов'язків міністра. Сама Ольга Буславець звинувачення відкидає і каже, що діє на користь держави.



"За ці 2 місяці вже багато чого вдалось зробити. Першим кроком було затвердження оновленого прогнозного балансу, метою якого було прибрати з ринку профіцитну електричну енергію, яка вироблялась і ніким не могла купитись", – заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.



Ольга Буславець / Скриншот

Лещенко опублікував документи компанії ДТЕК

І це не єдиний факт конфлікту інтересів. Лещенко опублікував документи компанії ДТЕК.



Документи, які опублікував Лещенко / Скриншот



Документи, які опублікував Лещенко / Скриншот



Документи, які опублікував Лещенко / Скриншот

Дорожня карта свідчить про коригування енергетичного ринку на користь цієї фірми. А саме – ДТЕК зможе продавати додатково 0,5 мільйона тонн вугілля на місяць державі. А це – чистий прибуток у 3,6 мільярдів гривень на рік.

"Як ця система працює – мало хто розуміє. Вона якраз працює або через спеціальні мита, які не дозволяють конкурентам продавати цю продукцію, або через спеціальне регулювання енергетики, яка робить пріоритетом електроенергію олігарха, вироблену в олігарха на його електростанції", – пояснив Сергій Лещенко.

Що відповіли в міністерстві

В Міністерстві енергетики оригінальність документів не підтвердили. Звинувачення у лобіюванні інтересів ДТЕК називають інформаційною качкою.

"Ми пов'язуємо намагання очорнити діяльність міністерства і його керівниці пані Ольги Буславець тільки з одним – що її діяльність дуже невигідна іншим фінансово-промисловим групам, які хочуть дискредитувати нас", – зазначив радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець.

В ситуацію втрутився Кабмін

В ситуацію вже втрутився Кабмін. Уряд переконав компанії підписати меморандум про "зелений" тариф. Він має допомогти зрівняти вартість енергій:

ціни за сонячну електроенергію мають знизити на 15%,

а на повітряну – на 7,5%.

Деталі Зниження "зеленого тарифу" для сонячних і вітряних електростанцій: уряд схвалив меморандум

Щоправда, документ ще має ухвалити парламент. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, і незабаром його винесуть на голосування.