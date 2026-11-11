Российская экономика все глубже погружается в кризис, а планы Кремля по новым наступлениям терпят неудачу. Денег на войну не хватает, набор контрактников превращается в принуждение, а регионы начинают бороться за топливо и бюджетные ресурсы. Похоже, российские власти постепенно осознают, что продолжать войну в прежних масштабах становится все сложнее.

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Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в интервью 24 Канал объяснил, почему Кремль теряет стратегические перспективы, что на самом деле стоит за рекордным набором российских военных в октябре и почему экономические проблемы могут сорвать планы Путина по новому наступлению.

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Конец стратегических иллюзий Кремля

Российская верхушка власти все чаще демонстрирует признаки предчувствия завершения войны. Планы летнего и осеннего наступлений сорваны, а плацдармов для охватывания Славянско-Краматорской агломерации создано не было.

Энергетический террор оказался бессмысленным, и новых результатов он не принесет. В этих условиях мотивация набирать новых людей любой ценой стремительно падает.

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Конфликты между Генштабом и Министерством обороны, а также между региональными элитами и Министерством финансов только усиливаются. Начинается внутренняя борьба за ресурсы, а не движение к общей цели. Россия переходит в новую стадию, когда руководство осознает отсутствие перспектив.

Усиливать давление на регионы, которые несут основную нагрузку по заключению контрактов, становится опасно. Бюджетную сферу сокращают в десятках субъектов федерации, надвигается зима с дефицитом дизельного топлива, и эти проблемы будут нарастать как снежный ком. Залить их деньгами уже невозможно, рассказал Ширяев.

Напомним после украинских ударов по НПЗ , отдельные российские регионы начали ограничивать вывоз топлива за свои пределы, пытаясь в первую очередь обеспечить собственные потребности. Это усиливает конкуренцию между регионами за ресурсы и угрожает целостности российского экономического пространства.

Дополнительным ударом становится внешнеполитическая конъюнктура: цены на нефть падают, а Дональд Трамп, вероятно, будет действовать против Путина, чтобы доказать защиту именно американских интересов.

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Миф о скрытой мобилизации и рекордных потерях

На фоне экономических проблем Россия пытается наверстать отставание по плану набора контрактников, который составлял 410 тысяч человек. Рекордные поставки оккупантов на фронт в октябре (более 54 тысяч вместо привычных 30 тысяч) – это не новая волна мобилизации, а использование неизрасходованных финансовых резервов начала года, когда произошел провал по набору.

Напомним, в России в усиливают давление на резервистов ь из-за проблем с набором контрактников. За девять месяцев в армию удалось привлечь 263 тысячи человек – этого недостаточно, чтобы компенсировать потери армии. В то же время регионы сокращают выплаты за подписание контракта, а в штурмовые подразделения все чаще попадают пожилые люди, тяжелобольные и иностранцы.

Никакой бесплатной или скрытой мобилизации в России сейчас не существует. Вместо этого действует жесткое принуждение к подписанию контракта посредством шантажа и давления.

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Этому давлению подвергаются преимущественно люди с очень низким уровнем благосостояния, образования и социальной ответственности – маргинализированные слои населения. Другого ресурса для пополнения боевых частей в России просто нет.

Грабеж бизнеса и долговая пропасть

Экономический кризис вынуждает Кремль переходить к открытому грабежу иностранного бизнеса. Переход под внешнее управление заводов японского табачного гиганта JTI и других международных компаний – это не поддержка национального производителя, а банальное отбирание чужого имущества для подкормки приближенных олигархов.

Табачная отрасль осталась едва ли не единственной в России, которая сохраняет рентабельность при средней стоимости кредита в 20–25%. Ни один другой сектор экономики не может выжить в таких условиях.

Серьезные инвесторы больше не придут в Россию, больших сделок или миллиардных инвестиций не будет. Зато долги российского бизнеса достигли максимума за последние 20 лет. Объем кредиторской задолженности за год вырос на 28% и достиг 155 триллионов рублей.

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Предприятия не имеют оборотного капитала и используют невыплату зарплат и задержку расчетов с поставщиками как единственный доступный кредит. Банки не выдают деньги даже надежным заемщикам, а инвесторы не покупают корпоративные облигации из-за волны дефолтов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в на рынке алкоголя. Повышение пошлин на импортный алкоголь – это результат лоббистских усилий братьев Ротенбергов, контролирующих рынок крепких напитков в России.

Из-за падения объемов потребления легального алкоголя на 20–30% они пытаются защититься от импорта и сохранить хоть какую-то рентабельность своего бизнеса. К этому процессу подключились и виноделы, требуя повышения пошлин на вина из стран Европы. Это отчаянная попытка не скатиться в банкротство на фоне общего экономического упадка, ведь потребление нелегального алкоголя в стране продолжает стремительно расти.

Россия вступает в черную полосу. Руководство не видит стратегических целей и ресурсов для их достижения. Главный расчет Путина на ближайшие месяцы – зафиксировать максимально возможный результат в войне и остановиться для накопления сил.

Однако эта пауза может привести к настолько разрушительным процессам внутри российской экономики, что идея повторного наступления просто растворится в воздухе. Ресурсы в системе не будут наращиваться, они будут продолжать исчезать, делая любые долгосрочные военные планы Кремля абсолютно неосуществимыми.