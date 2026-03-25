Будет больше совместной работы: Арахамия похвалил Верховную Раду, но признал и трудности
- Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада работает в сложных условиях, но продолжает принимать важные решения.
- Он отметил планы преодоления трудностей и подготовке новых форматов совместной работы для депутатов.
В партии "Слуга народа" положительно оценили сегодняшнее заседание парламента. Там анонсировали работу над преодолением трудностей и больше форматов совместной работы.
Об этом сообщил Давид Арахамия, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины. 24 марта он заявил, что ситуация в Раде под контролем, депутаты будут работать в группах, изучать мнения коллег и формировать видение того, как двигаться дальше.
Читайте также Монобольшинство сыпется: политолог назвал условие, при котором президент может распустить Верховную Раду
Что говорят в партии власти о работе Верховной Рады?
Давид Арахамия поблагодарил депутатов за работу.
Сегодня Верховная Рада подтвердила, что может действовать в сложных условиях и то, о чем говорил ранее, – этот парламент не раз демонстрировал готовность принимать самые сложные решения в самые тяжелые времена. Есть определенные трудности, работа над ними будет продолжаться, но интересы государства всегда были и остаются на первом месте,
– написал он.
Также глава фракции власти заверил: решения принимают и готовят больше форматов совместной работы.
Что депутаты рассмотрели 25 марта?
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, приняли такие законопроекты:
№14104 о введении новых форм поддержки в образовании (принято за основу 274 голосами);
№0368 о финансовом соглашении с ЕС по дорогам "Пути солидарности" (принято 270 голосами);
№0323 о присоединении к Международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства (принято 261 голосом);
№13071 об отмене виз для волонтеров и гуманитарных работников на время военного положения (принято в целом 254 голосами);
№12254 об обязательном согласии родителей только для отчуждения (а не приобретения), разделения, выдела недвижимого имущества несовершеннолетним (14 – 18 лет) (принято в целом 285 голосами);
№13155 об освобождении жителей поврежденного жилья от уплаты коммунальных услуг и налогов на период восстановления (принято в целом 308 голосами);
№13347 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению (принято в целом 263 голосами).
Зато не включили в повестку дня законопроект №14405 об обеспечении полномочий местных советов в условиях военного положения.
Почему вообще встал вопрос о неголосовании депутатов?
В Украине парламентский кризис – об этом заявили в партии власти. Там признали, что собрать голоса для поддержки законопроектов все труднее.
Владимир Зеленский резко высказался об этом, мол, депутаты будут или голосовать, или пойдут на фронт. Впоследствии в "Слуге народа" объяснили, что президент говорил не так, а его слова во время оффрека неправильно передали СМИ.
Собеседники "РБК-Украина" из числа нардепов возмущены: говорят, что их заставляют голосовать за непопулярные законопроекты, тогда как правительство занимается популизмом. К конфликту с Кабинетом министров добавляется и страх перед НАБУ и САП после "Миндичгейта" и обвинений в сторону Юлии Тимошенко.
Парламентарий от "Голоса" Ярослав Юрчишин в колонке для 24 Канала подтвердил конфликт Рады с правительством и частично опроверг страх ВР перед НАБУ. Он подчеркнул, что депутаты в один день могут поддержать решение 300 голосами и тут же провалить другое, за которое "слуги" дают 111 голосов. По его мнению, есть кризис властного большинства, которое потеряло ориентиры.