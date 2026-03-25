Про це повідомив Давид Арахамія, голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України. 24 березня він заявив, що ситуація в Раді під контролем, депутати працюватимуть в групах, вивчатимуть думки колег і формуватимуть бачення того, як рухатися далі.
Читайте також Монобільшість сиплеться: політолог назвав умову, за якої президент може розпустити Верховну Раду
Що кажуть у партії влади про роботу Верховної Ради?
Давид Арахамія подякував депутатам за роботу.
Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше, – цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи. Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці,
– написав він.
Також очільник фракції влади запевнив: рішення ухвалюють і готують більше форматів спільної роботи.
Що депутати розглянули 25 березня?
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, ухвалили такі законопроєкти:
№14104 про запровадження нових форм підтримки в освіті (ухвалено за основу 274 голосами);
№0368 про фінансову угоду з ЄС щодо доріг "Шляхи солідарності" (ухвалено 270 голосами);
№0323 про приєднання до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства (ухвалено 261 голосом);
№13071 про скасування віз для волонтерів і гуманітарних працівників на час воєнного стану (ухвалено в цілому 254 голосами);
№12254 про обов'язкову згоду батьків лише для відчуження (а не набуття), поділу, виділу нерухомого майна неповнолітнім (14 – 18 років) (ухвалено в цілому 285 голосами);
№13155 про звільнення мешканців пошкодженого житла від сплати комунальних послуг і податків на період відновлення (ухвалено в цілому 308 голосами);
№13347 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (ухвалено в цілому 263 голосами).
Натомість не включили в порядок денний законопроєкт №14405 про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану.
Чому взагалі постало питання про неголосування депутатів?
В Україні парламентська криза – про це заявили в партії влади. Там визнали, що зібрати голоси для підтримки законопроєктів дедалі важче.
Володимир Зеленський різко висловився про це, мовляв, депутати будуть або голосувати, або підуть на фронт. Згодом у "Слузі народу" пояснили, що президент говорив не так, а його слова під час офреку неправильно передали ЗМІ.
Співрозмовники "РБК-Україна" з-поміж нардепів обурені: кажуть, що їх змушують голосувати за непопулярні законопроєкти, тоді як уряд займається популізмом. До конфлікту з Кабінетом міністрів додається і страх перед НАБУ та САП після "Міндічгейта" та звинувачень у бік Юлії Тимошенко.
Парламентар від "Голосу" Ярослав Юрчишин у колонці для 24 Каналу підтвердив конфлікт Ради з урядом і частково спростував страх ВР перед НАБУ. Він підкреслив, що депутати в один день можуть підтримати рішення 300 голосами і тут же провалити інше, за яке "слуги" дають 111 голосів. На його думку, є криза владної більшості, яка втратила орієнтири.