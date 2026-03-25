Об этом сообщил Давид Арахамия, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины. 24 марта он заявил, что ситуация в Раде под контролем, депутаты будут работать в группах, изучать мнения коллег и формировать видение того, как двигаться дальше.

Что говорят в партии власти о работе Верховной Рады?

Давид Арахамия поблагодарил депутатов за работу.

Сегодня Верховная Рада подтвердила, что может действовать в сложных условиях и то, о чем говорил ранее, – этот парламент не раз демонстрировал готовность принимать самые сложные решения в самые тяжелые времена. Есть определенные трудности, работа над ними будет продолжаться, но интересы государства всегда были и остаются на первом месте,

– написал он.

Также глава фракции власти заверил: решения принимают и готовят больше форматов совместной работы.

Что депутаты рассмотрели 25 марта?

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, приняли такие законопроекты:

№14104 о введении новых форм поддержки в образовании (принято за основу 274 голосами);

№0368 о финансовом соглашении с ЕС по дорогам "Пути солидарности" (принято 270 голосами);

№0323 о присоединении к Международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства (принято 261 голосом);

№13071 об отмене виз для волонтеров и гуманитарных работников на время военного положения (принято в целом 254 голосами);

№12254 об обязательном согласии родителей только для отчуждения (а не приобретения), разделения, выдела недвижимого имущества несовершеннолетним (14 – 18 лет) (принято в целом 285 голосами);

№13155 об освобождении жителей поврежденного жилья от уплаты коммунальных услуг и налогов на период восстановления (принято в целом 308 голосами);

№13347 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению (принято в целом 263 голосами).

Зато не включили в повестку дня законопроект №14405 об обеспечении полномочий местных советов в условиях военного положения.

Почему вообще встал вопрос о неголосовании депутатов?