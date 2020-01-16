Кризис в Ливане: в посольство России попали гранатами

Две гранаты со слезоточивым газом 15 января залетели на территорию посольства России в столице Ливана Бейруте и взорвались. Инцидент стал следствием обострения противостояния правоохранительных органов и демонстрантов, требующих отставки правительства.

"Две гранаты упали на нашей территории. Никто из сотрудников и членов их семей не пострадал", – цитирует ТАСС российского дипломата Вячеслава Максудова.

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В Бейруте акции протеста обострились 14 января. Об этом рассказали в The Times of Israel.

Демонстранты требуют от властей освободить ранее задержанных активистов и отставки правительства. Однако полиция пока настроена решительно – вместо переговоров применила слезоточивый газ.

На такие действия полиция пошла тогда, когда демонстранты у здания центрального банка в Бейруте начали бросать в стражей порядка камнями.

В результате столкновений пострадали, по официальным данным, 47 полицейских. 59 демонстрантов были задержаны.



Протесты в Ливане приобрели агрессивную форму / Фото АР

Известно, что митингующие блокируют в Бейруте ряд улиц, а также пограничный переход на сирийско-ливанской границе.

Кризис в Ливане: предыстория

16 октября правительство Ливана решило ввести налог на звонки через приложение WhatsApp – 20 центов в день или 6 долларов в месяц. А еще и пошлины на табачную продукцию – 1,3 доллара на импортные сигареты и 0,5 доллара за местные.

В тот же день ливанцы вышли на улицы, возмущенные таким, по их мнению, грабежом. И уже 17 октября демонстранты в Ливане заблокировали дороги в Бейруте и трассы между районами страны. Они призывали к роспуску правительства и парламента.

29 октября ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке. Однако протесты не прекратились. Митингующие сейчас требуют экономических реформ и преодоления коррупции.