Криза в Лівані: у посольство Росії втрапили гранатами

Дві гранати зі сльозогінним газом 15 січня залетіли на територію посольства Росії в столиці Лівану Бейруті та вибухнули. Інцидент став наслідком загострення протистояння правоохоронців та демонстрантів, що вимагають відставки уряду.

"Дві гранати впали на нашій території. Ніхто зі співробітників і членів їхніх сімей не постраждав", – цитує ТАСС російського дипломата В'ячеслава Максудова.

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У Бейруті акції протесту загострилися 14 січня. Про це розповіли у The Times of Israel.

Демонстранти вимагають від влади звільнити раніше затриманих активістів та відставки уряду. Однак поліція наразі налаштована рішуче – замість переговорів застосувала сльозогінний газ.

На такі дії поліція пішла тоді, коли демонстранти біля будівлі центрального банку в Бейруті почали кидати в правоохоронців камінням.

Унаслідок сутичок постраждали, за офіційними даними, 47 поліцейських. 59 демонстрантів затримали.



Протести в Лівані набули агресивної форми / Фото АР

Наразі відомо, що мітингувальники блокують у Бейруті низку вулиць, а також прикордонний перехід на сирійсько-ліванському кордоні.

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16 жовтня уряд Лівану вирішив ввести податок на дзвінки через застосунок WhatsApp – 20 центів на день або 6 доларів на місяць. А ще й мита на тютюнову продукцію – 1,3 долара за імпортні сигарети та пів долара за місцеві.

Того ж дня ліванці вийшли на вулиці, обурені таким, на їхню думку, грабунком. І вже 17 жовтня демонстранти в Лівані заблокували дороги в Бейруті й траси між районами країни. Вони закликали до розпуску уряду і парламенту.

29 жовтня ліванський прем'єр-міністр Саад Харірі оголосив про відставку. Однак протести не припинилися. Мітингувальники зараз вимагають економічних реформ та подолання корупції.

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