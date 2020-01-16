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      Криза в Лівані: у посольство Росії втрапили гранатами

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      Криза в Лівані переросла в масові протести та сутички / АР

      Дві гранати зі сльозогінним газом 15 січня залетіли на територію посольства Росії в столиці Лівану Бейруті та вибухнули. Інцидент став наслідком загострення протистояння правоохоронців та демонстрантів, що вимагають відставки уряду.

      "Дві гранати впали на нашій території. Ніхто зі співробітників і членів їхніх сімей не постраждав", – цитує ТАСС російського дипломата В'ячеслава Максудова.

      Читайте також: Протести у Тегерані: силовики обстріляли демонстрантів, є загиблі й поранені – відео

      У Бейруті акції протесту загострилися 14 січня. Про це розповіли у The Times of Israel.

      Демонстранти вимагають від влади звільнити раніше затриманих активістів та відставки уряду. Однак поліція наразі налаштована рішуче – замість переговорів застосувала сльозогінний газ.

      На такі дії поліція пішла тоді, коли демонстранти біля будівлі центрального банку в Бейруті почали кидати в правоохоронців камінням. 

      Унаслідок сутичок постраждали, за офіційними даними, 47 поліцейських. 59 демонстрантів затримали. 

      Ліван
      Протести в Лівані набули агресивної форми / Фото АР

      Наразі відомо, що мітингувальники блокують у Бейруті низку вулиць, а також прикордонний перехід на сирійсько-ліванському кордоні. 

      Криза в Лівані: передісторія

      • 16 жовтня уряд Лівану вирішив ввести податок на дзвінки через застосунок WhatsApp – 20 центів на день або 6 доларів на місяць. А ще й мита на тютюнову продукцію – 1,3 долара за імпортні сигарети та пів долара за місцеві. 
      • Того ж дня ліванці вийшли на вулиці, обурені таким, на їхню думку, грабунком. І вже 17 жовтня демонстранти в Лівані заблокували дороги в Бейруті й траси між районами країни. Вони закликали до розпуску уряду і парламенту.
      • 29 жовтня ліванський прем'єр-міністр Саад Харірі оголосив про відставку. Однак протести не припинилися. Мітингувальники зараз вимагають економічних реформ та подолання корупції.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Росії Протести Ліван Близький Схід
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