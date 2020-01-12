На тлі заворушень в Абхазії призначили дату "перевиборів президента": що відбувається

У невизнаній державі Абхазія, що підконтрольна Росії, призначили дату "перевиборів президента". Річ у тім, що в регіоні вже декілька днів тривають масштабні протести, – все через те, що його жителі не згодні з результатами попереднього голосування.

Так, 12 січня так звана ЦВК невизнаної республіки призначила дату перевиборів. До цього, 9 січня "парламент" Абхазії проголосував за звернення до "президента" з пропозицією покинути свій пост. Про перевибори у невизнаній державі інформує ТАСС.

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22 березня вирішили призначити вибори. Проголосували та практично одноголосно прийняли це рішення,

– розповів глава комісії Тамаз Гогія.

У "ЦВК" Абхазії кажуть: з прийнятим рішенням не погоджуються, однак були змушені проголосувати саме так. Все тому, що визнають відповідний вердикт "Верховного суду" невизнаної республіки.

Що відомо про Абхазію? Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Російська Федерація окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лише декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

Чому Абхазію сколихнули протести:

У серпні 2019 року там провели так звані "президентські вибори". Перемогу на них здобув Рауль Хаджімба, за якого віддали свій голос 47,39% виборців.

Його опонент Алхас Квініція у виборчих перегонах відстав всього на відсоток. Саме його прихильники вважають: Хаджімба – нелегітимний президент. Згідно з буквою закону, він мав набрати 50 + 1% голосів виборців.

Опозиція оскаржила результати "президентських виборів" в суді, але там відхилили позов.

9 січня "касаційна інстанція Верховного суду" мала розглядати позов Квініції, проте засідання скасували. Протягом двох місяців повинен бути сформований новий склад "касаційної колегії".

Схоже це стало поштовхом до більш радикальних форм протесту.

Ввечері 9 січня так званий "парламент" Абхазії на позачерговому засіданні прийняв звернення до президента Рауля Хаджімби з пропозицією піти у відставку для стабілізації ситуації в регіоні. За це рішення проголосували 19 з 27 присутніх на сесії депутатів.

Хаджімба відмовився йти з поста президента , попри цю пропозицію.

, попри цю пропозицію. Врешті 10 січня "Верховний суд" невизнаної республіки таки призначив дату перевиборів.

Тим часом Грузія: