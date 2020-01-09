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      Масові протести в Абхазії: "парламент" проголосував за відставку "президента" – що відбувається

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      Протести в Абхазії / bars.media

      В Абхазії тривають масові протести через так звані президентські вибори, які відбулися в регіоні ще у серпні 2019 року. Перемогу на них здобув Рауль Хаджімба, за якого віддали свій голос 47,39% виборців. Втім, лише відсоток відділив його від опонента Алхаса Квініція.

      Мітингарі наполягають: у цій ситуації закон передбачає перемогу кандидата, якщо він набрав 50 + 1% голосів. Саме тому результати виборів в регіоні вимагають визнати нелегітимними. Про це інформує ТАСС.

      До теми: У Грузії неспокійно через майбутній візит Лаврова: що треба знати

      Так, 9 січня протестувальники вдалися до радикальних дій. Вони спробували штурмом взяти будівлю "адміністрації президента" Абхазії в Сухумі. В акції брали участь майже тисяча осіб. Влада регіону назвала дії спробою "державного перевороту".

      Проте згодом так званий парламент Абхазії на позачерговому засіданні прийняв звернення до президента Рауля Хаджімби з пропозицією піти у відставку для стабілізації ситуації в регіоні.

      За це рішення проголосували 19 з 27 присутніх на сесії депутатів.

      Протести в Абхазії, штурм "адміністрації президента": відео

      Що передувало штурму "адміністрації президента" в Абхазії:

      • Опозиція оскаржила результати "президентських виборів" в суді, але там відхилили позов.
      • 9 січня "касаційна інстанція Верховного суду" мала розглядати позов Квініції, проте засідання скасували. Протягом двох місяців повинен бути сформований новий склад касаційної колегії.
      • Схоже це стало поштовхом до більш радикальних форм протесту.

      Що відомо про ситуацію з Абхазією? У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.

      Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Абхазія Новини Росії Новини Грузії Протести
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