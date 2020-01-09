Масові протести в Абхазії: "парламент" проголосував за відставку "президента" – що відбувається

В Абхазії тривають масові протести через так звані президентські вибори, які відбулися в регіоні ще у серпні 2019 року. Перемогу на них здобув Рауль Хаджімба, за якого віддали свій голос 47,39% виборців. Втім, лише відсоток відділив його від опонента Алхаса Квініція.

Мітингарі наполягають: у цій ситуації закон передбачає перемогу кандидата, якщо він набрав 50 + 1% голосів. Саме тому результати виборів в регіоні вимагають визнати нелегітимними. Про це інформує ТАСС.

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Так, 9 січня протестувальники вдалися до радикальних дій. Вони спробували штурмом взяти будівлю "адміністрації президента" Абхазії в Сухумі. В акції брали участь майже тисяча осіб. Влада регіону назвала дії спробою "державного перевороту".

Проте згодом так званий парламент Абхазії на позачерговому засіданні прийняв звернення до президента Рауля Хаджімби з пропозицією піти у відставку для стабілізації ситуації в регіоні.

За це рішення проголосували 19 з 27 присутніх на сесії депутатів.

Протести в Абхазії, штурм "адміністрації президента": відео

Що передувало штурму "адміністрації президента" в Абхазії:

Опозиція оскаржила результати "президентських виборів" в суді, але там відхилили позов.

9 січня "касаційна інстанція Верховного суду" мала розглядати позов Квініції, проте засідання скасували. Протягом двох місяців повинен бути сформований новий склад касаційної колегії.

Схоже це стало поштовхом до більш радикальних форм протесту.

Що відомо про ситуацію з Абхазією? У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією.