23:00
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Массовые протесты в Абхазии: "парламент" проголосовал за отставку "президента" – что происходит

      129 Читати новину українською
      Протесты в Абхазии / bars.media

      В Абхазии продолжаются массовые протесты из-за так называемых президентских выборов, которые состоялись в регионе еще в августе 2019 года. Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей. Впрочем, только процент отделил его от оппонента Алхаса Квиниция.

      Митингующие настаивают: в этой ситуации закон предусматривает победу кандидата, если он набрал 50+1% голосов. Именно поэтому результаты выборов в регионе требуют признать нелегитимными. Об этом сообщает ТАСС.

      К теме: В Грузии неспокойно из-за будущего визита Лаврова: что нужно знать

      Так, 9 января протестующие прибегли к радикальным действиям. Они попытались штурмом взять здание "администрации президента" Абхазии в Сухуми. В акции принимали участие около тысячи человек. Власти региона назвали действия попыткой "государственного переворота".

      Однако впоследствии так называемый парламент Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе.

      За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.

      Протесты в Абхазии, штурм "администрации президента": видео

      Что предшествовало штурму "администрации президента" в Абхазии:

      • Оппозиция обжаловала результаты "президентских выборов" в суде, но там отклонили иск.
      • 9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна рассматривать иск Квиниции, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав кассационной коллегии.
      • Похоже это стало толчком к более радикальным формам протеста.

      Что известно о ситуации с Абхазией?В августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.

      Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией.

      В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео
      сегодня
      1972
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Протесты Новости Грузии Новости России Абхазия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:41 Главные новости 9 января: версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и дело НАБУ против Баканова
      Лія Бонавська 73
      сегодня , 22:00 Моторошна авіакатастрофа і конфлікт між США та Іраном: чому час нейтралітетів минув
      Петро Охотін 341
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      272
      сегодня , 21:00 Було відчуття, що їду в один кінець: спогади "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 51
      сегодня , 20:30 Чемпионат Европы по гандболу 2020 – что это за вид спорта и каковы правила
      Михайло Гема 90
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук