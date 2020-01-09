Массовые протесты в Абхазии: "парламент" проголосовал за отставку "президента" – что происходит

В Абхазии продолжаются массовые протесты из-за так называемых президентских выборов, которые состоялись в регионе еще в августе 2019 года. Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей. Впрочем, только процент отделил его от оппонента Алхаса Квиниция.

Митингующие настаивают: в этой ситуации закон предусматривает победу кандидата, если он набрал 50+1% голосов. Именно поэтому результаты выборов в регионе требуют признать нелегитимными. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, 9 января протестующие прибегли к радикальным действиям. Они попытались штурмом взять здание "администрации президента" Абхазии в Сухуми. В акции принимали участие около тысячи человек. Власти региона назвали действия попыткой "государственного переворота".

Однако впоследствии так называемый парламент Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе.

За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.

Протесты в Абхазии, штурм "администрации президента": видео

Что предшествовало штурму "администрации президента" в Абхазии:

Оппозиция обжаловала результаты "президентских выборов" в суде, но там отклонили иск.

9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна рассматривать иск Квиниции, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав кассационной коллегии.

Похоже это стало толчком к более радикальным формам протеста.

Что известно о ситуации с Абхазией?В августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией.