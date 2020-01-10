Протести в окупованій Росією Абхазії: "адміністрацію президента" захопили озброєні люди – фото

В Абхазії тривають масові заворушення. Все через результати президентських виборів, які не визнає частина населення самопроголошеної "республіки". Так, 9 січня там штурмували будівлю, яку називають "адміністрацією президента".

А вже вранці 10 січня стало відомо, що протестувальники, які захопили будівлю, заволоділи зброєю "державної служби охорони". Про це заявив секретар "Ради безпеки республіки" Мухамед Кілба, передає російський "Интерфакс".

Увага! Масові протести в Абхазії: "парламент" проголосував за відставку "президента" – що відбувається

Розкриті всі кабінети, вкрадені символи державної влади. Як мені доповів один з керівників ДСО, кілька одиниць зброї їм вдалося повернути. Ведуться переговори про повернення всієї викраденої зброї,

– розповів він.



Захоплена "адміністрація президента" Абхазії/ фото eadaily.com

Поки звільняти приміщення, іменоване "адміністрацією президента" не збираються. Проте варіант силового розгону людей не виключають.



Будівлю штурмували ввечері 9 січня/ фото РБК

Водночас, так званий "президент" регіону Хаджимба називає заворушення в Сухумі спробою перевороту та закликає громадян не піддаватися на провокації. В разі продовження протестів він обіцяє ввести режим надзвичайного стану.



Масові заворушення в Абхазії/ фото РИА Новости

Що відомо про Абхазію? Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

Що відбувається в Абхазії:

У серпні там провели так звані "президентські вибори". Перемогу на них здобув Рауль Хаджімба, за якого віддали свій голос 47,39% виборців.

Його опонент Алхас Квініція у виборчих перегонах відстав всього на відсоток. Саме його прихильники вважають: Хаджімба – нелегітимний президент. Згідно з буквою закону, він мав набрати 50 + 1% голосів виборців.

Опозиція оскаржила результати "президентських виборів" в суді, але там відхилили позов.

9 січня "касаційна інстанція Верховного суду" мала розглядати позов Квініції, проте засідання скасували. Протягом двох місяців повинен бути сформований новий склад "касаційної колегії".

Схоже це стало поштовхом до більш радикальних форм протесту.

Ввечері 9 січня так званий "парламент" Абхазії на позачерговому засіданні прийняв звернення до президента Рауля Хаджімби з пропозицією піти у відставку для стабілізації ситуації в регіоні. За це рішення проголосували 19 з 27 присутніх на сесії депутатів.

Хаджімба відмовився йти з поста президента, попри цю пропозицію.

Що кажуть у Грузії: