Протесты в оккупированной Россией Абхазии: "администрацию президента" захватили вооруженные люди

В Абхазии продолжаются массовые беспорядки. Все из-за результатов президентских выборов, которые не признает часть населения самопровозглашенной "республики". Так, 9 января там штурмовали здание, которое называют "администрацией президента".

А уже утром 10 января стало известно, что протестующие, захватившие здание, завладели оружием "государственной службы охраны". Об этом заявил секретарь "Совета безопасности республики" Мухамед Килба, передает российский "Интерфакс".

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Вскрыты все кабинеты, украдены символы государственной власти. Как мне доложил один из руководителей ГСО, несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возвращении всего похищенного оружия,

– рассказал он.



Захваченная "администрация президента" Абхазии/ фото eadaily.com

Пока освобождать помещение, именуемое "администрацией президента", не собираются. Однако вариант силового разгона людей не исключают.



Здание штурмовали вечером 9 января/ фото РБК

В то же время, так называемый "президент" региона Хаджимба называет беспорядки в Сухуми попыткой переворота и призывает граждан не поддаваться на провокации. В случае продолжения протестов он обещает ввести режим чрезвычайного положения.



Массовые беспорядки в Абхазии/ фото РИА Новости

Что известно об Абхазии?Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав две так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, впоследствии признав их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

Что происходит в Абхазии:

В августе там провели так называемые "президентские выборы". Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей.

Его оппонент Алхас Квиниция в избирательной гонке отстал всего на процент. Именно его сторонники считают: Хаджимба – нелегитимный президент. Согласно букве закона, он должен был набрать 50 + 1% голосов избирателей.

Оппозиция оспорила результаты президентских выборов в суде, но там отклонили иск.

9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна была рассматривать иск Квиниции, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав "кассационной коллегии".

Похоже это стало толчком к более радикальным формам протеста. Вечером 9 января так называемый "парламент" Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.

Хаджимба отказался уходить с поста президента, несмотря на это предложение.



Что говорят в Грузии: