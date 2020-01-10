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      Протесты в оккупированной Россией Абхазии: "администрацию президента" захватили вооруженные люди

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      Протесты в Абхазии / Кавказский узел

      В Абхазии продолжаются массовые беспорядки. Все из-за результатов президентских выборов, которые не признает часть населения самопровозглашенной "республики". Так, 9 января там штурмовали здание, которое называют "администрацией президента".

      А уже утром 10 января стало известно, что протестующие, захватившие здание, завладели оружием "государственной службы охраны". Об этом заявил секретарь "Совета безопасности республики" Мухамед Килба, передает российский "Интерфакс".

      Внимание! Массовые протесты в Абхазии: парламент проголосовал за отставку "президента" – что происходит

      Вскрыты все кабинеты, украдены символы государственной власти. Как мне доложил один из руководителей ГСО, несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возвращении всего похищенного оружия,
      – рассказал он.


      Захваченная "администрация президента" Абхазии/ фото eadaily.com

      Пока освобождать помещение, именуемое "администрацией президента", не собираются. Однако вариант силового разгона людей не исключают.


      Здание штурмовали вечером 9 января/ фото РБК

      В то же время, так называемый "президент" региона Хаджимба называет беспорядки в Сухуми попыткой переворота и призывает граждан не поддаваться на провокации. В случае продолжения протестов он обещает ввести режим чрезвычайного положения.


      Массовые беспорядки в Абхазии/ фото РИА Новости

      Что известно об Абхазии?Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав две так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, впоследствии признав их независимость.

      Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

      Что происходит в Абхазии:

      • В августе там провели так называемые "президентские выборы". Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей.
      • Его оппонент Алхас Квиниция в избирательной гонке отстал всего на процент. Именно его сторонники считают: Хаджимба – нелегитимный президент. Согласно букве закона, он должен был набрать 50 + 1% голосов избирателей.
      • Оппозиция оспорила результаты президентских выборов в суде, но там отклонили иск.
      • 9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна была рассматривать иск Квиниции, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав "кассационной коллегии".
      • Похоже это стало толчком к более радикальным формам протеста. Вечером 9 января так называемый "парламент" Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.
      • Хаджимба отказался уходить с поста президента, несмотря на это предложение.
         

      Что говорят в Грузии:

      • Там тщательно наблюдают за ситуацией.
      • Считают, что массовые протесты являются свидетельством того, что Россия не может контролировать ситуацию в регионе. РФ контролирует в Абхазии только "свои интересы".
      • В случае необходимости (эскалации конфликта) Грузия собирается "использовать все имеющиеся у нее рычаги, чтобы подключить к разрешению ситуации международное сообщество.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Протесты в Абхазии Новости Грузии Протесты
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