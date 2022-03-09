Ведь военные России совершают настоящие зверства в Украине. Об этом в эфире 24 канала сказал нацгвардеец Виталий Маркив.

Обратите внимание Я готов исчезнуть, провалиться сквозь землю, – пленный оккупант

Цель оккупантов – уничтожить украинский народ

По его мнению, в "раскаяние" оккупантов можно было бы поверить в первые 72 часа. Однако сейчас понятно, что у них одна цель – уничтожить украинский народ.

Я считаю, что это – крокодильи слезы,

– подчеркнул Маркив.

Он считает, что оккупанты врут, ведь они цинично обстреливают украинские города. Я этим слезам не верю, сказал нацгвардеец.

Украинские защитники каждый день сопротивляются российскому агрессору и берут в плен оккупантов. Те обычно говорят, что якобы ничего не знали и начинают плакать.

Кстати, 9 марта пленный российский разведчик пригрозил Владимиру Путину. Он заявил, что рано или поздно народ возьмет в руки оружие, ведь у него закончится терпение.

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