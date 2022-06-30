Уничтожили 1, но 5 ракет прилетели в Измаильский район: новые подробности удара по Одесчине
Источник:ОК "Юг"
Российские оккупанты 29 июня в который раз атаковали ракетами Одесскую область. На этот раз прилетело 6 вражеских снарядов.
Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Там рассказали о ситуации в течение 29 июня.
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Россияне снова обстреляли Одесщину
Одещину враг терроризировал ракетами, которые выпускала авиация и береговой ракетный комплекс "Бастион" по направлению с оккупированного Крыма,
– сообщило командование.
Там добавили, что:
- 1 ракету над Одесским районом удалось уничтожить;
- еще 5 – атаковали черноморское побережье в Измаильском районе.
Оперативное командование "Юг" объяснило, что только благодаря ограничению на использование береговой полосы повреждения минимизированы и удалось избежать жертв.
В Черном море продолжается операция ВСУ
В Черном море продолжается операция на острове (речь, очевидно, о Змеином – 24 канал), уже есть подтверждение поражение еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1",
– рассказало командование.
Известно также, что в Черном море на 2 вражеских кораблях есть 16 крылатых "Калибров", а 1 большой десантный корабль создает иллюзию вероятности высадки десанта.
Атаки россиян на Одесщину: последние новости
- 29 июня Россия из Черного моря выпустила по Одесской области ракету Х-22. Российские оккупанты выпустили ее со своего бомбардировщика – ракетоносца Ту-22. К счастью, эту ракету сбила наша противовоздушная оборона.
- 28 июня российские оккупанты запустили ракету "Оникс" по Одесщине. К счастью, эту ракету противокорабельного класса сбила наша система ПВО.
- К сожалению, 27 июня ракеты не удалось сбить нашей противовоздушной обороне. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что в одном из сел Одесщины 4 дома сгорели вообще. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пострадали 8 человек, из них – две 3-летние девочки-близняшки, но им не понадобилась госпитализация.
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