Уничтожили 1, но 5 ракет прилетели в Измаильский район: новые подробности удара по Одесчине

Российские оккупанты 29 июня в который раз атаковали ракетами Одесскую область. На этот раз прилетело 6 вражеских снарядов.

Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Там рассказали о ситуации в течение 29 июня.

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Россияне снова обстреляли Одесщину

Одещину враг терроризировал ракетами, которые выпускала авиация и береговой ракетный комплекс "Бастион" по направлению с оккупированного Крыма,

– сообщило командование.

Там добавили, что:

1 ракету над Одесским районом удалось уничтожить;

еще 5 – атаковали черноморское побережье в Измаильском районе.

Оперативное командование "Юг" объяснило, что только благодаря ограничению на использование береговой полосы повреждения минимизированы и удалось избежать жертв.

В Черном море продолжается операция ВСУ

В Черном море продолжается операция на острове (речь, очевидно, о Змеином – 24 канал), уже есть подтверждение поражение еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1",

– рассказало командование.

Известно также, что в Черном море на 2 вражеских кораблях есть 16 крылатых "Калибров", а 1 большой десантный корабль создает иллюзию вероятности высадки десанта.

Атаки россиян на Одесщину: последние новости

29 июня Россия из Черного моря выпустила по Одесской области ракету Х-22. Российские оккупанты выпустили ее со своего бомбардировщика – ракетоносца Ту-22. К счастью, эту ракету сбила наша противовоздушная оборона.

28 июня российские оккупанты запустили ракету "Оникс" по Одесщине. К счастью, эту ракету противокорабельного класса сбила наша система ПВО.

К сожалению, 27 июня ракеты не удалось сбить нашей противовоздушной обороне. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что в одном из сел Одесщины 4 дома сгорели вообще. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пострадали 8 человек, из них – две 3-летние девочки-близняшки, но им не понадобилась госпитализация.

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