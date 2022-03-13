Кроме того, городской глава Николаева Александр Сенкевич отметил, что во время обстрелов 13 марта ранения получили 13 человек, семеро из них находятся в реанимации.

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По словам Николаевского городского главы, оккупанты продолжают бомбить жилые районы и убивать гражданское население.

Это простые люди, преимущественно старшего возраста, которые находились в очереди у банкомата, другие – в очереди возле супермаркета,

– рассказал он.

Сенкевич добавил, что на детскую площадку упали снаряды. В результате обстрелов частные дома остались с дырками в крыше. Также Сенкевич добавил, что количество жертв может увеличиться, поскольку сейчас идет обследование частного сектора.

До сих пор в частном секторе ищем, есть ли там погибшие, раненые, делаем обход этих домов,

– подытожил мэр Николаева.

Справка:

13 марта российские оккупационные войска совершили авианалет на государственное предприятие "Заря", в результате которого возник пожар и повреждено одно из рабочих помещений.

Враг также обстрелял город Баштанка. Повреждены жилые дома, один человек оказался под завалами.

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