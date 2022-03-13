Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро.

Внимание Предварительно, в Ивано-Франковске снова били по аэропорту, – Марцинкив

Утром разбомбили "Зарю", по Материальным воротам (это остановка рядом – 24 канал). Похоже, самолетами. Сейчас устанавливаем обстоятельства,

– сказал Ким.

Речь идет о государственном предприятии "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря".

Напомним, что накануне под Николаевом колонна оккупантов подорвалась на минах.