Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро.
Внимание Предварительно, в Ивано-Франковске снова били по аэропорту, – Марцинкив
Утром разбомбили "Зарю", по Материальным воротам (это остановка рядом – 24 канал). Похоже, самолетами. Сейчас устанавливаем обстоятельства,
– сказал Ким.
Речь идет о государственном предприятии "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря".
Напомним, что накануне под Николаевом колонна оккупантов подорвалась на минах.
Важно – в Херсоне поддержали борьбу Николаева с врагом: смотрите видео