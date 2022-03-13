Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів про ситуацію у регіоні станом на ранок.
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Вранці розбомбили "Зорю", по Матеріальних воротах (це зупинка поруч – 24 канал). Схоже, літаками. Зараз встановлюємо обставини,
– сказав Кім.
Мовиться про державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря".
Нагадаємо, що напередодні під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах.
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