Во время визита Владимир Зеленский проверял уровень безопасности в регионе. Он посетил опорные пункты Национальной гвардии, образцы вооружения и стрельбище подразделений Министерства внутренних дел.

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Кроме того, Зеленский вручил представителям различных подразделений МВД государственные награды.

Хочу поблагодарить вас от народа Украины, нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть крепкая украинская стена, защищающая нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья, – отметил Владимир Зеленский.

Также они почтили минутой молчания бойцов, погибших в бою против российских захватчиков.

Напомним, 18 июня Владимир Зеленский неожиданно посетил Николаев. О его визите вообще никто не сообщал . В ходе посещения президент провел совещание с военными, где обсудил текущую ситуацию в регионе.

Известно, что Владимир Зеленский прибыл вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и его заместителем Кириллом Тимошенко. Они также говорили о состоянии экономики в области и различных инфраструктурных проблемах. В частности, речь шла о возобновлении поставок воды в областной центр. Из-за регулярных обстрелов российских кафиров там возникла такая проблема.

Также президент вместе с командой посетил одну из местных больниц . Он поблагодарил медиков за важную и непростую работу, а также присвоил почетные звания работникам.

"Хочу поблагодарить вас за вашу большую работу, за то, что вы так человечно относитесь к пациентам, как к своим близким. И за то, что вы – героические люди , сохраняете жизнь всем – и военным, и гражданским. Хочу пожелать вам и вашим родным и близким здоровья!" – отметил президент.

Впоследствии Владимир Зеленский пообщался с военными и гражданскими, проходящими лечение в медицинском учреждении.

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