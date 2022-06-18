Під час свого візиту Володимир Зеленський перевіряв рівень безпеки в регіоні. Він відвідав опорні пункти Національної гвардії, зразки озброєння та стрільбище підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

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Окрім цього, Зеленський вручив представникам різних підрозділів МВС державні нагороди.

Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я, – зазначив Володимир Зеленський.

Також вони вшанували хвилиною мовчання бійців, які загинули в бою проти російських загарбників.

Нагадаємо, 18 червня Володимир Зеленський несподівано відвідав Миколаїв. Про його візит взагалі ніхто не повідомляв. Під час відвідин президент провів нараду з військовими, де обговорив поточну ситуацію в регіоні.

Відомо, що Володимир Зеленський прибув разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та його заступником Кирилом Тимошенком. Вони також говорили про стан економіки в області та різні інфраструктурні проблеми. Зокрема, йшлося про відновлення постачання води до обласного центру. Через регулярні обстріли російських окупантів там виникла така проблема.

Також президент разом з командою відвідав одну з місцевих лікарень. Він подякував медикам за важливу й непросту роботу, а також надав почесні звання працівникам.

"Хочу подякувати вам за вашу велику роботу, за те, що ви так людяно ставитеся до пацієнтів, як до своїх близьких. І за те, що ви – героїчні люди, зберігаєте життя всім – і військовим, і цивільним. Хочу побажати вам і вашим рідним та близьким здоров'я!" – зазначив президент.

Згодом Володимир Зеленський поспілкувався з військовими та цивільними, які проходять лікування в медичному закладі.

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