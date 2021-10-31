Волеизъявления проходят во всех запланированных округах независимо от того, в какой карантинной зоне находится регион. Избирателей призывают брать с собой маски, антисептик и ручку.

Обратите внимание День тишины в Харькове: сколько нарушений зафиксировала полиция

Промежуточные выборы в Верховную Раду

Промежуточные выборы в Верховную Раду проходят на округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. Причиной тому стало то, что Игорь Колыхаев, который был нардепом от первого округа, стал мэром Херсона, а Александр Скичко – председателем Черкасской ОГА.

ЦИК зарегистрировала 45 кандидатов, однако затем отменила регистрацию 5 человек. Таким образом, на должность народного депутата баллотируются:

15 кандидатов в округе №184;

25 кандидатов в округе №197.

Где еще проходят выборы

Кроме Харькова, городскоог главу сегодня выбирают жители Липовца на Виннитчине, Теребовля на Тернопольщине и Комарно на Львовщине.

Также в Украине выбирают глав местных советов, в частности:

Кельменецкого поселкового совета (Днестровский район, Черновицкая область);

Смотрицкого поселкового совета (Каменец-Подольский район, Хмельницкая область);

Улановского сельского совета (Хмельницкий район, Винницкая область);

Коларовского сельского совета (Бердянский район, Запорожская область);

Шегиновского сельского совета (Яворовский район, Львовская область);

Надлацкого сельского совета (Головановский район; Кировоградская область);

Малобашаневского сельского совета (Ровненский район, Ровненская область).

На всех избирательных участках оборудовали отдельную кабинку для голосования для тех, кто плохо себя чувствует.

Обратите внимание! Для того чтобы проголосовать на выборах, необходимо иметь с собой паспорт и средства индивидуальной защиты.