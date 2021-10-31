Волеизъявления проходят во всех запланированных округах независимо от того, в какой карантинной зоне находится регион. Избирателей призывают брать с собой маски, антисептик и ручку.
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Промежуточные выборы в Верховную Раду
Промежуточные выборы в Верховную Раду проходят на округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. Причиной тому стало то, что Игорь Колыхаев, который был нардепом от первого округа, стал мэром Херсона, а Александр Скичко – председателем Черкасской ОГА.
ЦИК зарегистрировала 45 кандидатов, однако затем отменила регистрацию 5 человек. Таким образом, на должность народного депутата баллотируются:
- 15 кандидатов в округе №184;
- 25 кандидатов в округе №197.
Где еще проходят выборы
Кроме Харькова, городскоог главу сегодня выбирают жители Липовца на Виннитчине, Теребовля на Тернопольщине и Комарно на Львовщине.
Также в Украине выбирают глав местных советов, в частности:
- Кельменецкого поселкового совета (Днестровский район, Черновицкая область);
- Смотрицкого поселкового совета (Каменец-Подольский район, Хмельницкая область);
- Улановского сельского совета (Хмельницкий район, Винницкая область);
- Коларовского сельского совета (Бердянский район, Запорожская область);
- Шегиновского сельского совета (Яворовский район, Львовская область);
- Надлацкого сельского совета (Головановский район; Кировоградская область);
- Малобашаневского сельского совета (Ровненский район, Ровненская область).
На всех избирательных участках оборудовали отдельную кабинку для голосования для тех, кто плохо себя чувствует.