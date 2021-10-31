Волевиявлення проходять у всіх запланованих округах незалежно від того, в якій карантинній зоні перебуває регіон. Виборців закликають брати із собою маски, антисептик та ручку.
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Проміжні вибори до Верховної Ради
Проміжні вибори до Верховної Ради проходять на округах №184 у Херсонські області та №197 на Черкащині. Причиною цього стало те, що Ігор Колихаєв, який був нардепом від першого округу, став мером Херсона, а Олександр Скічко – головою Черкаської ОДА.
ЦВК зареєструвала 45 кандидатів, однак потім скасувала реєстрацію 5 осіб. Таким чином, на посаду народного депутата балотуються:
- 15 кандидатів на окрузі №184;
- 25 кандидатів на окрузі №197.
Де ще проходять вибори
Крім Харкова, міського голову сьогодні обирають жителі Липовця на Вінниччині, Теребовля на Тернопільщині та Комарно на Львівщині.
Також в Україні обирають голів місцевих рад, зокрема:
- Кельменецької селищної ради (Дністровський район, Чернівецька область);
- Смотрицької селищної ради (Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область);
- Уланівської сільської ради (Хмільницький район, Вінницька область);
- Коларівської сільської ради (Бердянський район, Запорізька область);
- Шегинівської сільської ради (Яворівський район, Львівська область);
- Надлацької сільської ради (Голованівський район; Кіровоградська область);
- Малобашанівської сільської ради (Рівненський район, Рівненська область).
На усіх виборчих дільницях обладнали окрему кабінку для голосування для тих, хто погано себе почуває.