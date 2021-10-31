Волевиявлення проходять у всіх запланованих округах незалежно від того, в якій карантинній зоні перебуває регіон. Виборців закликають брати із собою маски, антисептик та ручку.

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Проміжні вибори до Верховної Ради

Проміжні вибори до Верховної Ради проходять на округах №184 у Херсонські області та №197 на Черкащині. Причиною цього стало те, що Ігор Колихаєв, який був нардепом від першого округу, став мером Херсона, а Олександр Скічко – головою Черкаської ОДА.

ЦВК зареєструвала 45 кандидатів, однак потім скасувала реєстрацію 5 осіб. Таким чином, на посаду народного депутата балотуються:

15 кандидатів на окрузі №184;

25 кандидатів на окрузі №197.

Де ще проходять вибори

Крім Харкова, міського голову сьогодні обирають жителі Липовця на Вінниччині, Теребовля на Тернопільщині та Комарно на Львівщині.

Також в Україні обирають голів місцевих рад, зокрема:

Кельменецької селищної ради (Дністровський район, Чернівецька область);

Смотрицької селищної ради (Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область);

Уланівської сільської ради (Хмільницький район, Вінницька область);

Коларівської сільської ради (Бердянський район, Запорізька область);

Шегинівської сільської ради (Яворівський район, Львівська область);

Надлацької сільської ради (Голованівський район; Кіровоградська область);

Малобашанівської сільської ради (Рівненський район, Рівненська область).

На усіх виборчих дільницях обладнали окрему кабінку для голосування для тих, хто погано себе почуває.

Зверніть увагу! Для того, щоб проголосувати на виборах, необхідно мати з собою паспорт та засоби індивідуального захисту.