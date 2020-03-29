Кропить улицы святой водой от коронавируса – понты, – митрополит

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил раскритиковал обрызгивание улиц священнослужителями во время карантина. Владыка считает, что церковь порой попадается на крючок пиарности.

По словам митрополита, нужно привлекать к священным действам верующих. Если же действо происходит "на камеру", от этого больше греха, чем веры. Об этом владыка сообщил в программе "Апоговорить".

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Есть священнодействие, а есть понты. Если они любят "хорохориться", нечто вроде служения литургии в самолете, когда самолет летит, – это понты. К сожалению, церковь тоже попадается на крючок пиарности, хочет показать, насколько она современная. Надо кропить, совершать крестные ходы, но с участием людей. А если вы сели на машину, окропили и сняли видеоролик – толку от того минимум,

– рассказал Митрополит Луцкий и Волынский.

Отметим, что ранее кропили святой водой улицы священнослужители в Тернополе, Черкассах и Изюме.

Смотрите видео из Изюма, Черкасс и Тернополя:

А в Запорожье священнослужители Московского патриархата поднялись в небо. В самолете церковники читали молитвы. Подобное мероприятие провели и в Одессе.





Священнослужители молились в самолете / Фото 061.ua

Смотрите интервью с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом: