Кропить улицы святой водой от коронавируса – понты, – митрополит
Митрополит Луцкий и Волынский Михаил раскритиковал обрызгивание улиц священнослужителями во время карантина. Владыка считает, что церковь порой попадается на крючок пиарности.
По словам митрополита, нужно привлекать к священным действам верующих. Если же действо происходит "на камеру", от этого больше греха, чем веры. Об этом владыка сообщил в программе "Апоговорить".
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Есть священнодействие, а есть понты. Если они любят "хорохориться", нечто вроде служения литургии в самолете, когда самолет летит, – это понты. К сожалению, церковь тоже попадается на крючок пиарности, хочет показать, насколько она современная. Надо кропить, совершать крестные ходы, но с участием людей. А если вы сели на машину, окропили и сняли видеоролик – толку от того минимум,
– рассказал Митрополит Луцкий и Волынский.
Отметим, что ранее кропили святой водой улицы священнослужители в Тернополе, Черкассах и Изюме.
Смотрите видео из Изюма, Черкасс и Тернополя:
А в Запорожье священнослужители Московского патриархата поднялись в небо. В самолете церковники читали молитвы. Подобное мероприятие провели и в Одессе.
Священнослужители молились в самолете / Фото 061.ua
Смотрите интервью с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом:
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