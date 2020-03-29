Кропити вулиці свяченою водою від коронавірусу – понти, – митрополит

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розкритикував кроплення вулиць священнослужителями під час карантину. Владика вважає, що церква часом потрапляє на гачок піарності.

За словами митрополита, треба залучати до священних дійств вірян. Якщо ж дійство відбувається "на камеру", від цього більше гріха, аніж віри. Про це владика повідомив у програмі "Апоговорити".

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Є священнодійство, а є понти. Якщо вони люблять "хорохоритись", щось на кшалт служіння літургії в літаку, коли літак летить, – це понти. На жаль, церква також потрапляє на гачок піарності, хоче показати, наскільки вона сучасна. Треба кропити, звершувати хресні ходи, але з участю людей. А якщо ви сіли на машину, покропили і зняли відеоролик – толку від того мінімум,

– розповів Митрополит Луцький і Волинський.

Зазначимо, що раніше кропили свяченою водою вулиці священнослужителі у Тернополі, Черкасах та Ізюмі.



Дивіться відео з Ізюма, Черкас та Тернополя:

А в Запоріжжі священнослужителі Московського патріархату піднялись у небо. У літаку церковники читали молитви. Подібний захід провели і в Одесі.





Священнослужителі молились у літаку / Фото 061.ua

Дивіться інтерв'ю з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом: